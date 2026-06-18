La presidenta de TS dice que los jueces "deben ser protegidos de presiones externas, vengan de donde vengan"

Archivo - Foto de archivo de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha asegurado este jueves, durante su intervención en el acto de clausura de las XXI Jornadas de presidentes/as de Tribunales de Justicia, que se han celebrado en Zaragoza, que los jueces "deben ser protegidos de presiones externas, vengan de donde vengan", y que frente a las descalificaciones y las sospechas que se intentan proyectar sobre el colectivo judicial", el Poder Judicial "va a seguir firme y trabajando" y no va a entrar "en debates estériles que no aportan nada a la sociedad".

"El Poder Judicial va a seguir manteniendo el debido respeto a los demás poderes, sin que pueda esperarse que nuestras aportaciones sean de descalificación a los demás, sino de prudencia y mesura", ha añadido.

La presidenta del alto tribunal, que ha reiterado su respaldo "rotundo" a los jueces "que se ven afectados por actuaciones y presiones de toda naturaleza, que no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un Estado de Derecho, y que no respetan el principio de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución", ha afirmado también que "el esfuerzo, la responsabilidad y la vocación de servicio definen a los jueces españoles, que también son jueces europeos y que hacen su trabajo en silencio, lejos del ruido público, resolviendo cada día los conflictos que surgen en nuestra sociedad".

Perelló ha expuesto que "debemos reforzar y profundizar los principios que sustentan nuestro trabajo y continuar con nuestra función de garantes de los valores de la Constitución española. Con independencia y neutralidad, con imparcialidad, con motivación y con responsabilidad".

INDEPENDENCIA JUDICIAL

"Estamos ante una situación muy compleja, pero hay algo que no solo no cambia, sino que debe permanecer inmutable, como eje vertebrador del sentido de la función judicial", ha asegurado la presidenta del TS y del CGPJ en referencia a la independencia judicial, de la que ha dicho que "no es un privilegio corporativo de los jueces", sino un valor que debe ser reclamado para la sociedad, "pues es la garantía de que sus derechos serán protegidos conforme al ordenamiento jurídico".

Ha explicado que "los jueces ejercen su función constitucional con independencia, imparcialidad y responsabilidad. Y con plena autonomía de criterio, como una de las expresiones esenciales de la independencia, que se basa en la aplicación exclusiva de las leyes y del ordenamiento jurídico. Por ello deben ser protegidos de presiones o injerencias externas, vengan de donde vengan, y de campañas de desprestigio".

Perelló ha apuntado que la democracia "no consiste simplemente en que los ciudadanos puedan acudir a las urnas, ni los votos recibidos legitiman cualquier actuación de los representantes elegidos por los ciudadanos, que también está sometida a la ley y al Derecho, sin inmunidades exentas de control".

Ha argumentado que "el sufragio resuelve quién accede al poder, no cómo se ejerce. La legitimidad de origen y la del ejercicio operan en planos distintos: la primera se gana en las urnas; la segunda se acredita en el respeto diario a la ley. De ahí que el respaldo de las urnas habilite para gobernar, pero no exima de responder ante el Derecho, siendo los jueces los que, por imperativo constitucional, deben ejercer ese control".

La presidenta del TS ha manifestado que "el juez que revisa la actuación de los poderes públicos sirve a la voluntad popular en su expresión más alta, que es la Constitución, y aplica las leyes aprobadas por los representantes de los ciudadanos".

"La democracia no se agota en el voto. La democracia se cumple también cada vez que una persona, cualquiera que sea su poder o condición, encuentra un juez independiente que resuelve conforme a la ley", ha concluido.