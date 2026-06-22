El presidente Azcón confirma la tercera convocatoria de las Becas de Excelencia con 160 plazas

El presidente Azcón, en el centro, la consejera Susín, de verde primera por la izquierda; y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, este lunes en el Pignatelli junto a nueve de los mejores expedientes en la prueba de la PAU de este 2026. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido este lunes a nueve de los mejores expedientes de la PAU en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli, acompañados de sus familias, para celebrar sus resultados y su excelencia académica en un acto en el que ha confirmado la tercera convocatoria de las Becas de Excelencia con 160 plazas.

"La principal enhorabuena es a todos y todas los estudiantes; la segunda, a vuestros padres; y la tercera, a vuestros profesores que, sin ningún género de dudas, han ejercido una labor fundamental", ha destacado.

En el marco de esta recepción, el presidente se ha referido a la consolidación de las Becas de Excelencia, una iniciativa que se puso en marcha el pasado curso 2024/25 con el objetivo de premiar el alto rendimiento, incentivar la mejora continua y fomentar la retención del talento joven en la Comunidad Autónoma.

"Unas becas que van a ayudar a aquellos que quieran estudiar y a recompensar a aquellos que han tenido las mejores notas. Son 160 las becas que vamos a dar: 155 para aquellos que empiezan a estudiar un grado y 5 para los alumnos de máster. Vamos a destinar 400.000 euros a premiar la excelencia y el talento".

La convocatoria de este año, que será ya la tercera, se publicará en las próximas semanas e incluye un total de 160 becas, 30 más respecto a la primera edición; 155 de ellas están destinadas a estudiantes de nuevo ingreso en grados dentro del sistema universitario de Aragón y otras 5 a estudiantes de máster.

Cada beca cuenta con una asignación individual de 2.500 euros y el programa tiene un presupuesto total de 400.000 euros.

Para optar a estas ayudas en la modalidad de grado, los estudiantes deben tener vecindad administrativa en Aragón, acceder por primera vez a un grado presencial bien en la Universidad de Zaragoza o en la Universidad San Jorge y haber obtenido una nota de acceso igual o superior a 9 puntos; en el caso de los másteres, se requiere una nota media de grado de al menos 9 puntos. Estas becas son compatibles con las ayudas de movilidad del Gobierno de Aragón y las del Ministerio de Educación.

MEJORES NOTAS PAU EN ARAGÓN

Han asistido a este encuentro Blanca Pérez Gaya, del Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza, que ha obtenido en la prueba la nota más alta de Aragón, con un 13,954; Adrián Ligorred Obedé, del IES Gallicum de Zuera (13,95); Marilia Barrera Martín, del Colegio Santa María del Pilar, de Zaragoza (13,94); Vega Brun Lope, del IES Pirineos de Jaca (13,895); Alejandra Bagé Longines (13,826) y Lucía Martínez Escartín (13,82), ambas alumnas del Colegio Altoaragón de Huesca; Pablo Mor Chocos (13,712), del IES Francés de Aranda de Teruel; Ainara Romero Chillón, del IES Bajo Aragón de Alcañiz (13,506) y Esther Miguel Cortés, del IES Pablo Serrano de Andorra (13,396).

En cambio, no han podido estar presentes otros dos estudiantes, Pablo Campos Maynar (13,947), del Colegio Romareda, en Zaragoza, y Lydia Gallego Sánchez-Toril (13,56), del IES Salvador Victoria, de Monreal del Campo.

El presidente Azcón ha resaltado la apuesta del Gobierno de Aragón por las titulaciones STEM -acrónimo de las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- respecto al curso 2023/24: en concreto, se han creado 100 plazas más en los campus de Zaragoza y Teruel para estudiar Ingeniería Informática, 40 nuevas en Matemáticas y otras 15 en Física; a estas plazas se añaden las 45 que a partir del próximo septiembre incorpora el grado de Medicina en Teruel.