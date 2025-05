El presidente de la Cámara de Cuentas defiende bases homogéneas para una financiación autonómica "igual para todos"

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, ha incidido este lunes en que "sin unas bases homogéneas o unos criterios iguales" será "imposible" establecer un sistema de financiación autonómica "igual para todos".

Así lo ha manifestado este lunes el presidente del órgano fiscalizador en una comparecencia en las Cortes de Aragón para dar a conocer el Informe especial sobre análisis de la evolución de los recursos del sistema de financiación 2018-2022.

Al inicio de su intervención, Jesús Royo ha expresado que el modelo de financiación diseñado en 2009 "pretendía reforzar la suficiencia, la equidad y la corresponsabilidad fiscal".

En lo que respecta a la suficiencia y la equidad, ha explicado que "deben ser entendidas como la garantía de los recursos adecuados para los servicios transferidos y el reparto justo para todos".

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

Sin embargo, ha aclarado que "la realidad ha sido muy distinta, pues ha primado la falta de transparencia, la complejidad y unos resultados claramente desiguales".

Royo ha recalcado que "esto no lo dice únicamente la Cámara de Cuentas de Aragón, sino que responde a problemas estructurales persistentes desde 2009, como la ausencia de reformas profundas orientadas a la cohesión territorial y al acceso equitativo a los servicios públicos esenciales".

Por otro lado, ha destacado "la necesidad de un estudio del coste efectivo de los servicios" y ha advertido sobre la insuficiencia global del sistema, defendiendo que "la equidad en la distribución de recursos debe ser un principio rector, pues todas las comunidades deberían disponer de recursos similares para prestar servicios equivalentes".

Royo ha hecho hincapié en que "hoy existen diferencias significativas" en la financiación por habitante ajustado, "debido a las variables actuales de reparto, el mantenimiento de un statu quo injusto y la falta de actualización de los costes efectivos".

EL SISTEMA PERJUDICA A ARAGÓN

La parlamentaria del PP María Navarro ha defendido que, desde 2009, "las variables del sistema de financiación autonómica perjudican a Aragón y benefician a otras comunidades, ya que, en el momento en que el criterio de población ajustada computa en un 97 % la población, nuestra comunidad sale claramente perjudicada".

Navarro ha señalado que las variables que "nos beneficiarían serían la superficie y la dispersión geográfica" y ha denunciado que "por estos factores salimos perdiendo, a pesar de llevar mucho tiempo reivindicando".

El socialista Óscar Galeano ha expuesto que el informe "es útil y necesario, pero no en la forma en que se ha gestionado el encargo". No obstante, ha considerado que el Gobierno de Azcón "debe rectificar su actitud y no poner en entredicho el trabajo de la Cámara de Cuentas, ya que este se ha realizado en tiempo exprés".

Por otra parte, ha solicitado que aclare "si, en el caso de Aragón, donde contamos con herramientas limitadas para ejercer capacidad normativa, existen otros instrumentos que permitan incrementar los ingresos, especialmente en épocas de crisis".

Por su parte, Fermín Civiac (Vox) ha afirmado que "no somos un Estado compartido, si no una nación dividida en diecisiete pseudo-estados, más o menos económicamente federales".

Asimismo, ha defendido que el dinero "pertenece al conjunto de los españoles" y ha planteado la necesidad de establecer un sistema de financiación autonómica que "garantice la prestación de servicios públicos homologables, y por eso propusimos una carta de servicios de la que la comunidad autónoma se haga responsable". Por último, ha denunciado que el Estado de las autonomías "nació para privilegiar a unas comunidades frente a otras".

RESTO DE GRUPOS

En representación de CHA, José Luis Soro ha afirmado que este informe "constata la falta de autonomía financiera y la existencia de un Estado fuertemente centralizado, lo que evidencia la escasa capacidad para federalizar el ámbito financiero debido a la desconfianza mutua entre las partes".

Además, ha añadido que las reformas fiscales "son muy limitadas" y que "la insuficiencia financiera constituye el segundo gran problema, junto con el incumplimiento del déficit, lo cual dificulta la planificación y gestión de los cursos futuros".

Ha recalcado que el dinero "no es del Estado, sino de los ciudadanos, y debe invertirse en sanidad, educación, defensa y otras áreas esenciales".

Desde Teruel Existe, Tomás Guitarte ha puesto de manifiesto que este documento "ratifica que el actual sistema de financiación no cubre el coste real de la prestación de los servicios, lo que consolida desigualdades históricas y constituye el origen de los problemas cuando se realizan las transferencias a las comunidades autónoma".

A este respecto, ha criticado que "no se alcancen acuerdos ni se avance en el cálculo real del coste efectivo de prestar los servicios en condiciones de calidad equivalente en todas las comunidades autónomas", calificando éste como el único punto en el que "existe consenso general".

En última instancia, el parlamentario Álvaro Sanz (IU) ha señalado que el resumen de este informe "lo teníamos claro, todos coincidimos en la necesidad de una reforma del sistema, ya superado por los años, por los tiempos, por la realidad y por su propia incapacidad para dar respuesta a las necesidades actuales".

En este sentido, ha preguntado al responsable sobre "si considera que, con los mismos recursos del sistema y otro reparto, vamos a tener un sistema de satisfacción para todos", "la falta de estudio sobre el coste de la prestación de servicios esenciales, pues no sabemos cuánto nos cuesta y por qué". Ha concluido insistiendo en que "la necesidad de incrementar recursos debería ser la cuestión en la que deberíamos centrarnos".