El presidente de Fundación Ibercaja abre el congreso 'El mundo que viene': "El futuro se construye desde el diálogo"

(I-D) El Presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, el ex Primer ministro de Corea del Sur, Chung Un-chan, el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y el director general Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, durante - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, ha inaugurado el congreso 'El mundo que viene' y ha reflexionado sobre el futuro, "una de las mayores invenciones de la historia de la humanidad", mostrándose convencido de que "no depende exclusivamente de las tecnologías", sino que es necesario "educar y generar oportunidades", al tiempo que ha asegurado que "se construye desde el diálogo".

Este evento se enmarca en los actos del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y se desarrolla en Zaragoza durante este jueves, 18 de junio, y el viernes, día 19, con intervenciones de exlíderes internacionales, premios nobel y voces referentes de ámbitos como la política, la economía, la cultura, la educación o el deporte.

"Hoy nos reunimos aquí para hablar de futuro", ha dicho Amado Franco, que lo ha definido como "la capacidad de pensar en el tiempo que ha de venir" y ha asegurado que "siempre, siempre termina sorprendiendo a quienes creen haberlo comprendido".

Ha aclarado que este congreso "no pretende adivinar el futuro" y "no hemos reunido aquí a los mejores expertos del mundo para que se conviertan en profetas por un día, no buscamos certezas imposibles buscamos orientación buscamos inspiración" y obtener "enfoques diversos y de conocimiento internacional".

"No queremos que --los participantes-- traigan una fotografía exacta del mañana, sino que nos ayuden a pensar, a identificar tendencias, a comprender riesgos, a detectar oportunidades a tomar mejores decisiones hoy, porque el futuro no se descubre, el futuro se construye y queremos contribuir a construir una sociedad avanzada tecnológicamente".

En este sentido, el presidente de Fundación Ibercaja ha llamado a la sociedad a "prepararse" y "aprender a convivir con la incertidumbre manera inteligente, hacernos las preguntas adecuadas e intentar encontrar las respuestas".

El objetivo de 'El mundo que viene', tal y como ha expresado Amado Franco, es "convertirse en uno de los ejercicios de perspectiva más ambiciosos realizados en nuestro país", porque "no podemos saber exactamente qué ocurrirá en las próximas décadas, pero sí podemos identificar tendencias que están en marcha".

Las sociedades "progresan cuando son capaces de pensar más allá de la urgencia inmediata" y comprenden que "el conocimiento es una inversión colectiva y que el desarrollo económico y el desarrollo humano son inseparables", es decir, que "el futuro mejora cuando alguien decide empezar a construirlo".

PARADOJA

"Vivimos un momento histórico marcado por una gran paradoja: nunca habíamos dispuesto de tantos medios para mejorar nuestra vida, nunca habíamos estado tan sobreestimulados y, sin embargo, se extiende una ola de pesimismo y, según las encuestas, una parte creciente de los europeos creen que las próximas generaciones pueden vivir peor de las actuales".

Ha trasladado que "cuando observamos los datos con perspectiva histórica, descubrimos algo llamativo Europa y España han mejorado enormemente, vivimos más años con mejor salud, gozamos de más derechos, disponemos de más servicios y tenemos más acceso a la educación, a la cultura y tenemos más oportunidades, pero tenemos problemas graves, como la productividad, la vivienda, la desigualdad el envejecimiento, la adaptación tecnológica, la sostenibilidad ambiental, la cohesión social o la calidad institucional".

Sin embargo, "estos problemas no debería llevarnos a ignorar los avances conseguidos ni a caer en una forma moderna de resignación, porque existe una diferencia entre la crítica y el derrotismo. La crítica busca mejorar, el derrotismo renuncia a hacerlo y ninguna sociedad progresa y avanza desde el derrotismo", ha reflexionado Amado Franco, quien ha insistido en que el reto del congreso organizado por Fundación Ibercaja es que "surjan conclusiones virtuosas y la convicción razonada de que las dificultades se pueden afrontar".

EL MUNDO QUE VIENE

"Cuando pensamos en el mundo que viene solemos concentrarnos en las tecnologías, en la inteligencia artificial, la robotización la biotecnología, la energía o los nuevos sistemas de movilidad, es lógico hacerlo, porque muchas de estas innovaciones transformarán profundamente nuestras vidas, pero deberíamos evitar pensar que el futuro depende exclusivamente de las herramientas, de esas tecnologías habilitadoras", ha defendido, para apostillar que la historia "demuestra que "las herramientas cambian, pero la condición humana permanece".

"Cambian los modelos económicos, pero no desaparece la necesidad de generar oportunidades; Cambian los sistemas productivos, pero no desaparece la necesidad de cohesión social; cambian los canales de comunicación, pero no desaparece la necesidad de confianza de transparencia y de veracidad; cambian las máquinas, pero los valores deben permanecer; y cambian el alcance de nuestras acciones, pero no sus consecuencias", ha detallado el presidente de Fundación Ibercaja.

En definitiva, "puede cambiar todo, pero el actor principal, el hombre, permanece y quizá esa sea la razón por la que las instituciones que sobreviven durante generaciones, como Fundación Ibercaja, sigan siendo relevantes, porque aprenderán a distinguir entre lo que cambia y lo que permanece, entre la novedad y lo esencial, entre la herramienta y el propósito", ha señalado Amado Franco.

Ha confiado en que este congreso que ahonda en el futuro sirva a los asistentes para "entrenar nuestra capacidad de comprender, escuchar, debatir contrastar ideas, ampliar horizontes y pensar a largo plazo en un tiempo dominado por la inmediatez", porque "quizá uno de los mayores riesgos que afronta nuestra sociedad sea dejar de pensar en el largo plazo".

Finalmente, ha concluido: "El futuro no se construye desde la unanimidad, sino desde el diálogo y la dialéctica, desde una sabiduría compartida, desde la voluntad de entender una realidad compleja".

REFERENTES MUNDIALES EN ZARAGOZA

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja, ha recalcado que la celebración de este congreso 'El mundo que viene' es "uno de los acontecimientos más importantes" organizados con motivo del 150 aniversario de la institución. "Hemos querido que viniesen voces importantes en todos los ámbitos de la sociedad, la economía, la cultura, la educación y la investigación", ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación.

Así, un total de 22 "personalidades y referentes mundiales" intervendrán a lo largo de las jornadas de este jueves y viernes, 18 y 19 de junio, para trasladar desde Zaragoza "cómo ven ellos ese mundo futuro para seguir con esa responsabilidad que tenemos en Fundación Ibercaja, como mínimo, en los próximos 150 años".

"Es el momento de reflexionar, de entender que la velocidad no significa progreso, sí hay que llevar la velocidad, pero no hay que olvidar el progreso, y no hay que olvidar la innovación, pero la innovación no tiene que ser deshumanizada", ha observado Rodrigo.