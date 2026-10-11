El presidente del Gobierno de Aragón asistirá este lunes, en Madrid, al desfile militar del Día de la Hispanidad

Archivo - Militares desfilan durante el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, asistirá este lunes, 12 de octubre, en Madrid, al tradicional desfile militar para conmemorar el Día de la Hispanidad, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presiden este lunes el desfile militar, que este año tendrá lugar poco antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y en vísperas de la visita de sus majestades a Ceuta y Melilla.

Este año, participan un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas.

Los monarcas y la princesa de Asturias llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado.

Este año han excusado su asistencia los presidentes autonómicos Juanma Moreno (Andalucía); María Chivite (Navarra); e Imanol Pradales (País Vasco).