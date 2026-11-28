El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, los consejeros Pilar Orozco y Nicola Cecchi y los docentes referentes reconocidos en esta iniciativa. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha recibido este viernes al director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, a su equipo y a los cinco docentes galardonados en la primera edición del programa nacional Docentes Referentes.

En el encuentro han participado representantes de ambas instituciones, entre ellos la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, y el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi.

Durante la recepción, Vivas se interesó por el desarrollo de Docentes Referentes en Ceuta e Impulsa Ceuta y trasladó a Fundación Ibercaja su agradecimiento por el apoyo a la comunidad educativa ceutí y por la puesta en marcha de un programa que abre nuevas oportunidades de emprendimiento para los jóvenes de la ciudad.

Como gesto de agradecimiento, el presidente hizo entrega a José Luis Rodrigo del ceitil, una moneda histórica que simboliza la identidad de Ceuta y su vínculo con el mar.

Docentes Referentes en Ceuta es una iniciativa de Fundación Ibercaja para apoyar, acompañar y fortalecer a la comunidad educativa de la ciudad autónoma. El programa se ha puesto en marcha este pasado jueves 26 de noviembre y da continuidad al proyecto nacional Docentes Referentes, que cuenta con la Presidencia de Honor de la infanta Sofía.

Tiene como objetivos crear una comunidad virtual de docentes de Ceuta, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, ofrecer formación y acompañamiento profesional, proporcionar recursos sobre bienestar emocional, educación inclusiva y atención a la diversidad y favorecer la colaboración entre centros educativos.

La iniciativa comenzó con una jornada en la que los cinco docentes premiados --Cristian Ruiz Reinales, liderazgo educativo; Belén María Mesas Sánchez; sostenibilidad en educación; Clément Córdoba Vila, educación inclusiva; Diego Olivar Aldudo, educación integral para la salud; y Mercedes Carpintero, investigación educativa y transferencia del conocimiento-- compartieron experiencias y buenas prácticas con cerca de 300 participantes, entre profesionales de la enseñanza, estudiantes universitarios y responsables educativos.

Además, Impulsa Ceuta es un programa de emprendimiento juvenil promovido por Fundación Ibercaja, en colaboración con Fundación CajaCanarias, Fundación Ávila y Fundación CAI, y con el apoyo de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consta de un programa de formación y acompañamiento de 15 meses para jóvenes de entre 18 y 34 años que quieran convertir retos de la ciudad en proyectos empresariales viables y sostenibles.