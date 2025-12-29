El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2026 supera los mil millones, un 6% más, con 200 millones de inversión

Presentación del presupuesto de 2026 del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2026 alcanza los 1.039.831.747 euros, un 6% más, y con las sociedades y patronatos llega a 1.121.489.064 euros, de los que 128 millones son de inversión que junto a los 32 millones de Ecociudad y los 50 millones de créditos vinculados a proyectos sumará más de 200 millones de euros.

"Es continuista, crece al igual que la ciudad y marca el ritmo de transformación y el momento histórico para mejorar la inversión, tras el déficit previo a la llegada del PP, y avanzar en mejorar servicios públicos esenciales para que Zaragoza sea una fortaleza social al ser la ciudad donde menos desigualdad hay, según datos del Gobierno de España", ha sintetizado la alcaldesa, Natalia Chueca.

En la presentación, Chueca ha dicho que es un presupuesto "responsable", que se ha planificado con una visión de medio y largo plazo, pensado en el futuro y "sin subir los impuestos, sello del PP", ha apostillado. "Los impuestos están al mínimo, se reduce la deuda y se mejora el pago a proveedores, y las cuentas están saneadas como nunca antes había tenido el Ayuntamiento en los últimos 30 años". "Es hacer más con menos, ha sintetizado.

SIN TUTELAS

En este punto, la consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha explicado que es el "mejor" documento de planificación que tiene como base a los ciudadanos, es un "gran contrato económico y social". Ha comentado que en ingresos es el primero en muchos años que se presenta con plena autonomía financiera sin tutelas de otras administraciones.

La principal fuente de ingresos son transferencias corrientes del Gobierno central, que aunque crece en un 10% los ingresos, el Ayuntamiento "no se ve tan beneficiado" a pesar de que aumenta y es la primera fuente de financiacion. La segunda son impuestos locales, que junto con tasas y precios se ha aprobado con amplia mayoría.

Solans ha destacado que para 2026 se prevé amortizar casi 50 millones de euros, para quedar una ratio del 60% sobre gastos corrientes y lejos del 75% que suponía la tutela. La deuda financiera es de 400 millones.

DESTINO DEL DINERO

La alcaldesa ha subrayado que vuelve a ser récord en inversión con 128 millones de euros --capítulo 6 y 7-- a los que se suman la inversión de sociedades municipales y la financiación afectada que se incorpora cuando se apruebe el presupuesto para alcanzar los 200 millones de euros.

Se destina a todos los barrios, pero hay tres proyectos estratégicos: el río Huerva, con 19,9 millones que en 2026 finalizará la regeneración; la rehabilitación de Giesa para ser el Distrito 7 que también terminará en 2026, con 11,2 millones; y la Nueva Romareda con casi 30 millones de euros de los que 16 millones son del préstamo participativo, 11,1 millones de aportación de la sociedad mercantil; y 1,5 millones para obras de las calles colindantes.

También llegará a los equipamiento de barrios las escuela infantil de Arcosur con 3,1 millones; el CMD Distrito Sur con 3,5 millones; la harinera de Casetas con 700.000 euros y el CMSS de San José con 735.000 euros, junto a 1 millón para barrios rurales y 1 millón más en zonas verdes que en 2025.

Para la transformación de calles y avenidas con más de 15 intervenciones hay mas de 26 millones a los que se suman 12,3 millones de Ecociudad en el cambio de tuberías de saneamiento y depuración de aguas para sumar más de 38 millones de inversión en un urbanismo del siglo XXI con calles más sostenibles y sociales. Figuran 350.000 euros para licitar un proyecto de remodelación de la plaza del Pilar.

Uno de los ejes estratégicos "coincide" con las prioridades de los ciudadanos, que es la vivienda al ser un problema nacional y por eso se impulsa una política de vivienda "ambiciosa" con 20,3 millones, que es un 6,5% más que en 2025 y del 30% en los dos últimos años. "Las cifras hablan por sí solas", ha comentado Chueca.

La partida de rehabilitación será de 8 millones de euros para los mayores, que es un 33% más, en el plan de viviendas para los jóvenes constan 5,6 millones y otros 2 en alquiler asequible.

La seguridad es la segunda preocupación de los vecinos para lo que hay más de 9 millones, un 16% más, para la Policía Local, entre los que figuran 80.000 euros para armamento y pistolas táser, una nueva comisaría en el Parque Bruil con 100.000 euros y la apuesta por la videovigilancia con 480.000 euros en las calles más conflictivas y entorno del Huerva y plaza del Pilar.

La iluminación se mejorará con casi 30 millones de euros para dar más seguridad, se renovarán 9.000 luminarias del proyecto Reluce y otras 9.000 de otro programa.

La tercera prioridad son los servicios públicos que abarcan la limpieza, movilidad y jardines. En este último se destinan 38 millones, un 17% más, porque la ciudad crece y hay nuevos ámbitos y servicios, se reformará el kiosco de la música del Parque Grande.

En limpieza y residuos aumenta la partida con 94,2 millones, un 13% más, se consolida el plan de limpieza Pignatelli-Zamoray; la eficiencia energética y el ciclo integral del agua tiene 19 millones en abastecimiento y 12,3 millones para saneamiento y depuración de agua.

La movilidad crece superando los 100 millones, un 6% más y la partida más importante es transporte público, con 74,4 millones para atender nuevas bonificaciones y la mejora de 2025 con nuevas rutas, mejores frecuencias y más kilómetros. Asimismo, avanza la electrificación de la flota.

La bici eléctrica llegará a los 5 millones porque ya está implantada en todos los distritos y otros 15.000 euros son para estudios de ampliación de la línea 1 del tranvía.

POLÍTICAS SOCIALES

En políticas sociales la cifra es de 69 millones, un aumento de más de 8 millones de euros. El cheque familia será de 1,3 millones, otros 5,7 millones en CTLs y ludotecas, además de la climatización de todas las escuelas infantiles.

En el área de Cultura ha destacado que serán 22,9 millones y la sociedad Zaragoza Cultural tendrá 11,8 millones para eventos que atraen visitantes y turistas como Vive Latino, Zaragoza Luce, Inverfest o las fiestas del Pilar, además del Bicentenario de la muerte de Goya o Zaragoza Ciudad de Cine, el eclipse solar del 12 de agosto y una partida de 500.000 euros para mejorar las conexione aéreas con el exterior.

REFLEXIÓN DE VOX

"Este Gobierno no hace propaganda sino que trabaja por y para los zaragozanos. Somos responsables, no populistas y no decimos si no hay certeza de hacerlo", ha recalcado la alcaldesa tras recordar que el proyecto de presupuesto "se negoció con Vox y por el camino ha habido cambios por cuestiones ajenas a la política municipal". Ha incidido en que se ha presentado el documento que se había pactado con todas las partidas.

Ha confiado en que salga adelante, ya que hay dos meses por delante y si Vox lo bloquea "será porque pone por delante intereses partidistas y no la responsabilidad y compromiso con los zaragozanos". "Zaragoza no se detiene", ha remachado.

A su parecer, Vox "tiene que hacer un reflexión y explicar las circunstancias que impiden estar en la presentación de un presupuesto que ha pactado". Ha confiado en que "evolucionarán", pero "no tengo una varita mágica para saber el resultado del 8F.

Si los grupos evitan el bloqueo entrará antes en vigor, sino se buscará en el Reglamento Orgánico para "evitar la ingobernabilidad de la ciudad". Hay tiempo para todo y será a finales de febrero o marzo, la aprobación definitiva si se tiene que presentar una cuestión de confianza.

Sobre el convenio con la DPZ para los barrios rurales ha dicho que seguirá trabajando para volverlo a reeditar tras lamentar que la institución provincial "ha roto todos los puentes".