Vox califica de "triunfalista" el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza y se muestra "expectante" ante la negociación

Archivo - El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo - VOX - Archivo

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha calificado de "triunfalista" el proyecto de presupuesto del consistorio para 2026 que ha presentado la alcaldesa, Natalia Chueca, y se ha mostrado expectante ante el proceso de negociación con la presentación de enmiendas y por saber cuál será el "talante" del Gobierno de la cuidad en esta nueva fase.

"Evidentemente, no estamos de vacaciones, sino que estamos aquí, muy pendientes de su rueda de prensa para saber qué es lo que anunciaba" le ha dicho Calvo a la alcaldesa, a quien le ha indicado que "se ha contradicho a sí misma" cuando ha comentado que no había aportaciones de Vox, pero en otro momento de su intervención, ha dicho que "habían asumido las propuestas de Vox y que no se habían visto obligados a asumir ninguna en la que no creyeran y que, por lo tanto, las hacía suyas".

Entre dichas aportaciones se ha referido Julio Calvo, a que se baraja la prolongación de la Línea 1 del tranvía, "o incluso considerando esa otra propuesta de un medio de transporte colectivo de alta capacidad" que es la propuesta de Vox de cuando presentó el autobús articulado de conducción autónoma como "posible solución alternativa a la prolongación de la Línea 1 del tranvía".

Para Calvo siguen vigentes todos los argumentos que Vox detalló la pasada semana al argumentar la negativa a aprobar el presupuesto y ha citado las reformas estructurales que "necesita" el Ayuntamiento de la ciudad en su estructura administrativa que es "bastante disfuncional".

Sobre los ingresos recibidos por el Gobierno de España por una mayor recaudación, que ha permitido bajar la deuda y acometer obras, Calvo ha trasladado su preocupación de que a partir de 2026 al cesar la entrada de fondos europeos, "ese exceso de recaudación ya no se va a producir" y será necesario acometer muchas reformas estructurales que Vox "no percibe por ningún lado".

Es decir, "no están previendo las posibles dificultades, las casi seguras dificultades económicas a las que nos vamos a enfrentar a partir de la legislatura que viene, del ejercicio que viene", ha alertado.

ROMAREDA

Sobre el nuevo campo de fútbol ha recordado que sigue pendiente, a tres días de que acabe el plazo, la aportación del Real Zaragoza y no solo la de este año, sino que de los futuros ingresos que tiene que hacer para concluir con éxito las obras de la Nueva Romareda.

"Y seguimos sin saber si al final van a ser tres socios los que van a tener que afrontar esas obras o vamos a tener que ser solo dos, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza", ha apostillado.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

Sobre la ZBE, Julio Calvo ha augurado que "va a tener una vida efímera, va a ser un experimento fallido" que en el momento en que se produzca un cambio de Gobierno de España, que según Vox será en 2026 porque el "Gobierno está prácticamente agotado" ocurrirá como en Francia, donde la Asamblea Nacional Francesa ha derogado las zonas de bajas emisiones.

"Por lo tanto, nosotros pensábamos que bien podía esperar la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones y cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que en los Ayuntamientos de Sevilla y de Valencia aceptaban esas propuestas de Vox y, sin embargo, aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza es imposible hacerlo", ha comparado.

NUEVAS OBRAS

Ante las nuevas obras previstas como la avenida Valencia antes de concluir las que ya están en marcha va a suponer un "enorme trastorno" para la ciudad y, desde luego, un "peligro" para las arcas municipales que se van a tener que enfrentar a todos estos compromisos financieros y presupuestarios, ha avanzado.

Sobre el proyecto de la Ciudad del Cine, Vox ha querido hacer notar que tiene proyectada la construcción de tres platos enormes y en la actualidad con la Inteligencia Artificial "van a ser un gasto absolutamente inútil para la ciudad porque todos esos decorados y todos esos efectos especiales se van a poder recrear en cuestión de minutos y con un coste infinitamente más barato".

Antes de concluir ha abundado en que es un presupuesto triunfalista como había previsto Vox y sobre el calificativo "maravilloso" que ha empleado la alcaldesa, Calvo ha considerado que "quizás es excesivo".