El presupuesto municipal contempla casi 30 millones para respaldar a pymes y autónomos y la 'smart city'

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza destinará casi 30.000.000 de euros al área de Economía para respaldar a las pymes y autónomos locales y dar un impulso tecnológico a la transformación y modernización de la capital aragonesa como 'smart city'.

A través del presupuesto que el Gobierno de la ciudad ha consignado al área de Economía, Transformación Digital y Transparencia, se mantendrán las líneas estratégicas que han marcado el actual mandato y que se centran en los negocios, pymes y autónomos locales y en el proceso de mejora de los procedimientos internos y la relación con los ciudadanos.

El enfoque de defensa y respaldo de los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas y medianas empresas que vertebran todos los distritos con la actividad de sus comercios y establecimientos de hostelería, se mantiene articulado por la batería de subvenciones que ya han aprovechado estos profesionales en los últimos años.

Se trata de líneas de ayuda en competitividad, innovación, así como las ayudas directas a los mercados de abastos, que están permitiendo la mejora de sus instalaciones como herramienta para mantener su competitividad y la capacidad para atraer a nuevos clientes.

A esto hay que añadir las dinamizaciones comerciales y a los convenios específicos enfocados al apoyo de todos estos negocios, para alcanzar una cifra global en 2026 de suman 4.325.000 euros, directamente para este tejido fundamental para vertebrar los barrios.

Precisamente, la diversificación de subvenciones se basa también en el diálogo constante con las asociaciones que los representan y con las que se diseñan estas ayudas.

Entre las novedades, destaca el impulso al programa de ayuda al inicio de actividad para autónomos que, además de contar ya con el referente de la Oficina de Impulso al Autónomo, experimenta un incremento en la subvención específica de un 66%, hasta los 500.000 euros.

También en 2026, el desarrollo de actuaciones urbanísticas en puntos relevantes de la escena urbana trae aparejada la continuación de las ayudas de 400 euros al mes para comercios afectados por obras.

Otro de los elementos que aparece en el presupuesto 2026 es la nueva línea dotada con casi 700.000 euros para seguir apoyando de manera específica la contratación de jóvenes, como se viene haciendo en los dos últimos ejercicios.

En esa incorporación al mercado laboral la sociedad Zaragoza Dinámica mantiene un programa de formaciones de calidad, alineadas con las demandas del mercado.

El programa Volveremos en Zaragoza, uno de los ejes principales que resume las políticas que desarrolla el área de Economía, mantendrá una partida de 4.500.000 de euros con el que, a través de la colaboración institucional y su aplicación en la ciudad para incentivar el consumo de proximidad generará un dinamismo que todos los ciudadanos, autónomos y empresarios ya conocen en su actividad diaria.

TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN

Como continuación del camino iniciado por el Ayuntamiento de Zaragoza en su transición hacia una Smart City de referencia, se van a mantener también los avances para modernizar la infraestructura tecnológica y la administración electrónica de cara al ciudadano y como mejora en los procesos internos.

NUEVA TARJETA CIUDADANA

El consistorio destinará a redes y sistemas un 16% más, o lo que es lo mismo, 7.256.204 euros para seguir profundizando en el puesto de trabajo colaborativo que supone contratar licencias, un nuevo contrato de telecomunicaciones enfocado, entre otras cosas, a cortafuegos y la nube, que, a su vez, también renueva el contrato de servicios. El crecimiento del presupuesto para Ciudad Inteligente es del 25% y pasa a disponer de más de 1.400.000 euros.

Aquí se incluyen más de 800.000 euros para la nueva tarjeta ciudadana, que representa el paradigma tangible de lo que significa una actualización tecnológica de la relación con los ciudadanos tras 17 años de funcionamiento del modelo actual.

Con la nueva tarjeta se abrirá también la puerta a la integración de nuevos servicios adicionales a los que ya presta. Por otra parte, siguiendo con la reorientación de Etopia como Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología, se van a destinar 380.000 euros a seguir con esa trayectoria, tanto con el acondicionamiento de más espacios como para sostener el incremento de actividades. Así se potenciará su posición de referencia, con la garantía de una programación conectada con las demandas, con el emprendimiento local y con el objetivo de atraer a nómadas digitales como uno de los retos para 2026.

El Servicio de Ciudad Inteligente centrará su actividad en el avance de Zaragoza como 'Smart City', además de potenciar el uso de la IA, Iot, Big Data, 'blockchain', incluyendo redes de comunicación, sensores y dispositivos para la prestación de servicios públicos más eficientes.

También en el plano tecnológico, se mantiene el avance en cuanto a la simplificación administrativa y la eficiencia, con un 14% más de presupuesto en la partida de Redes de Telecomunicaciones Corporativas en cuanto a la seguridad en los procesos, la rapidez de respuesta en las aplicaciones y la capacidad de almacenamiento de datos.