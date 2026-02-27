Primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa en Aragón confirmado en Borrastre (Huesca)

Archivo - Agricultura descarta un nuevo caso sospechoso de Dermatosis Nodular Contagiosa en Camporrells (Huesca) - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón informa de la confirmación del primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en la Comunidad. Tras los análisis del Laboratorio Nacional de referencia, se ha detectado la presencia del virus en una explotación de 130 vacas de carne ubicada en la localidad de Borrastre, perteneciente al término municipal de Fiscal (Huesca).

Siguiendo el protocolo sanitario establecido, y tras la confirmación oficial, se procederá en las próximas horas al vaciado sanitario total de la explotación afectada, conforme a la normativa europea vigente en materia de sanidad animal.

En el entorno del foco se activarán de manera inmediata los radios de bloqueo de 20 y 30 kilómetros, con la delimitación de una zona de protección alrededor de la explotación afectada y una zona de vigilancia más amplia. En estas áreas se aplicarán restricciones de movimiento de animales, controles veterinarios intensivos y refuerzo de las medidas de bioseguridad, con el objetivo de evitar una posible propagación de la enfermedad.

El Departamento recuerda que no existe ningún tipo de riesgo de contagio en humanos, ni por contacto directo ni por consumo de carne o leche.

Hasta el momento, los casos detectados en España se habían circunscrito exclusivamente a la comunidad autónoma de Cataluña. En Aragón, y tras dos campañas de vacunación, se ha alcanzado un 80% de inmunización en las tres zonas limítrofes con Cataluña --Castejón de Sos, Graus y Tamarite de Litera- y las tres zonas pirenaicas limítrofes con Francia -Sabiñánigo, Jaca y Boltaña-- donde se ha llevado a cabo dichas campañas de inoculación.

No obstante, el municipio afectado aún no había completado la vacunación.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

La DNC afecta exclusivamente al ganado bovinoLa Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica que afecta exclusivamente al ganado bovino. Está causada por un virus del género Capripoxvirus y se caracteriza por la aparición de nódulos en la piel, fiebre, inflamación de ganglios linfáticos y, en algunos casos, pérdida de producción y deterioro del estado general del animal. Se transmite principalmente a través de insectos vectores, como moscas y mosquitos.

Desde el Departamento se hace un llamamiento a la responsabilidad del sector ganadero y se recuerda la obligación de comunicar de inmediato a los servicios veterinarios oficiales cualquier síntoma compatible o sospecha, con el fin de activar sin demora los mecanismos de control previstos en la normativa.

El Gobierno de Aragón mantiene activa la vigilancia epidemiológica y la coordinación con el Ministerio y el resto de comunidades autónomas para proteger la cabaña ganadera y minimizar el impacto sanitario y económico.