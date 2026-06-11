La primera campaña de Volveremos del año genera 13 millones de euros en 2.000 comercios de todo Zaragoza

Archivo - El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ofrece información sobre el desarrollo del programa Volveremos - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera campaña de Volveremos del año en Zaragoza ha finalizado este miércoles y en los tres días que ha durado la campaña, cerca de 48.000 familias han realizado un total de 102.450 transacciones que han generado 12.998.449 millones de euros en ventas. Este retorno ha llegado a una buena parte del tejido comercial, ya que las ventas se han realizado en 1.996 comercios distribuidos por todos los barrios.

Estos datos revelan que la intensa actividad en el pequeño comercio demuestra la buena acogida de este programa entre los vecinos de la ciudad, que deciden acercarse a los negocios de su barrio para hacer sus compras.

Este programa es uno de los más esperados por los vecinos de Zaragoza y por el sector, puesto que contribuye de manera decisiva en los negocios que forman parte de Volveremos.

En esta primera campaña, el consistorio ha destinado 1.000.000 de euros, de los 4.500.000 euros que ha consignado en el presupuesto para 2026, una cuantía que se ha complementado con los 882.000 euros aportados por el Gobierno de Aragón para la ciudad.

Este saldo municipal y autonómico destinado a la capital aragonesa finalizó ayer miércoles en la tercera jornada de Volveremos, que comenzó la pasada semana.

Del millón de euros aportado por el Ayuntamiento, se han canjeado ya en el pequeño comercio 81.712 euros, por lo que queda un total de 918.287 euros en los monederos de las aplicaciones, que se podrá gastar en la red de comercios de Volveremos hasta que finalice este año.

Precisamente, el consejero municipal de Economía del Ayuntamiento, Carlos Gimeno, ha animado a las familias a no esperar a la segunda campaña y a acercarse desde hoy mismo a los comercios de su barrios para consumir el saldo generado, aunque ha recordado que tienen tiempo hasta diciembre, por lo que el impacto de este programa en el pequeño comercio se extiende durante todo el año.

"Una vez más, podemos decir que Volveremos ha sido un éxito y que los ciudadanos de Zaragoza estaban esperando esta primera campaña del año, como así lo ha demostrado tanto la cantidad de comercios donde se han realizado las ventas como las familias que han comprado", ha manifestado.

"MINUTO DE ORO"

Tanto es así que, según ha detallado, el primer día se registró un récord de actividad, cuando se llegaron a contabilizar 6.600 operaciones en tan solo una hora, con un "minuto de oro" en el que se realizaron tres transacciones por segundo.

Esta campaña ha comenzado el pasado 3 de junio y por las compras realizadas los miércoles y viernes en los comercios adheridos ha generado un saldo del 20 por ciento en las aplicaciones de los usuarios --el 10% aportado por el Ayuntamiento y otro 10% aportado por el Gobierno de Aragón--.

Además, en esta edición, de la mano del Gobierno de Aragón, se han introducido mejoras técnicas, como la posibilidad de traspasar el saldo entre usuarios, para facilitar el consumo.

El Gobierno de Zaragoza ha mantenido, desde que concluyó 2025, un diálogo continuado y una planificación conjunta con todos los representantes de los comerciantes de Zaragoza para establecer los calendarios del programa general, lo que ha permitido introducir campañas en los momentos más adecuados para beneficiar a los clientes y a quienes regentan estos negocios locales.