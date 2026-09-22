El primero de los once itinerarios del Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón finaliza con seis meses de antelación

El consejero Octavio López ha anunciado en la A-222 , a su paso por Muniesa (Teruel), la finalización del Itinerario 3 Zragoza Central del Plan Extraordinario de Carreteras. - GOBIERNO DE ARAGÓN

MUNIESA (TERUEL), 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha culminado las obras del Itinerario 3, Zaragoza Central, del Plan Extraordinario de Carreteras (PEC), el primero de los once itinerarios que se finaliza desde la puesta en marcha de este ambicioso plan que va a renovar un total de 1.760 kilómetros de 51 carreteras de la red autonómica.

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha anunciado este martes la finalización de las actuaciones en la A-222 a su paso por Muniesa, al tiempo que ha avanzado que "otros tres itinerarios estarán concluidos antes de que finalice el año".

Las obras del Itinerario 3 comenzaron el 19 de agosto de 2024 y el acta de comprobación de las mismas quedó firmada el pasado mes de agosto de 2026, lo que supone que los trabajos se han ejecutado en apenas 24 meses, seis meses antes del plazo inicialmente previsto. La actuación ha supuesto una inversión de 47,8 millones de euros (casi 58 millones con IVA).

"Hoy ponemos de manifiesto que la movilidad y las infraestructuras son una prioridad para el Gobierno de Aragón, por lo que suponen a la hora de generar oportunidades por todo el territorio", ha señalado Octavio López, para quien "allí donde llega una buena carretera es más fácil que lleguen inversiones, se genere actividad económica y la gente pueda quedarse a vivir en sus pueblos".

El Itinerario 3 comprende la renovación de 164 kilómetros repartidos en siete carreteras autonómicas: ARA-1, A-220, A-222, A-1101, A-1305, A-1307 y A-1404. El trazado articula buena parte de la provincia de Zaragoza y conecta la capital y su entorno con localidades y comarcas como el Campo de Cariñena, el Campo de Belchite, Valdejalón y las zonas vinculadas al Bajo Martín y las Cuencas Mineras.

100 KILÓMETROS DE NUEVOS FIRMES

Los trabajos han incluido la rehabilitación de firmes de más de 100 kilómetros y el acondicionamiento integral de más de 60 kilómetros, con actuaciones destinadas a mejorar la seguridad, la comodidad y las condiciones de circulación. Entre las principales magnitudes destacan los 750.000 metros cúbicos de excavaciones, los 600.000 metros cúbicos de terraplenados y suelos seleccionados, los cerca de 100.000 metros cúbicos de zahorras artificiales y los más de 200.000 toneladas de aglomerado en caliente.

Además, se han instalado más de 20 kilómetros de barreras de seguridad, construido cuatro nuevos puentes y mejorado las condiciones de seguridad de otros doce.

El Itinerario 3 se articula en dos grandes ejes: el Norte-Sur, que conecta la ARA-1 con la N-II en Villafranca de Ebro con la A-222, atravesando Mediana de Aragón, Belchite y Lécera hasta llegar a Muniesa; y el Este-Oeste, que parte de Escatrón y enlaza con Azaila, Belchite, Villanueva de Huerva, Fuendetodos, Muel y Épila.

López ha destacado que la finalización del itinerario demuestra también la eficiencia de la colaboración público-privada, ya que "gracias al esfuerzo compartido y a la coordinación entre la Administración y la empresa concesionaria, hemos conseguido reducir en seis meses el plazo contractual y poner esta infraestructura al servicio de los aragoneses mucho antes de lo previsto".

El consejero ha resaltado, asimismo, el alcance global del Plan Extraordinario: "Con la renovación de las siete carreteras del Itinerario 3 y las 44 incluidas en los otros diez itinerarios del Plan Extraordinario vamos a sacar a Aragón del último puesto del ranking de las peores carreteras autonómicas de España".

Por último, Octavio López ha recordado que el PEC avanza al ritmo deseado, recordando que "desde que el 26 de julio de 2024 el presidente Azcón dio el pistoletazo de salida al Plan Extraordinario en la A-122, a su paso por La Almunia de Doña Godina, más del 80% de las obras se han ejecutado y el conjunto del Plan será una completa realidad en el primer semestre de 2027".