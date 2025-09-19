Las principales zonas de comercio local de Zaragoza acogen 36 actividades culturales este otoño

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las principales zonas de comercio local de Zaragoza acogen 36 actividades culturales dentro de la iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad "Tu pequeño gran comercio. Otoño 2025", con el objetivo de invitar a los vecinos de sus distritos para reforzar su relación y dinamizar las compras.

Por segunda vez, estas actividades culturales se realizan en esta época del año, tras un estreno exitoso en 2024. En los próximos días, entre el 22 y el 27 de septiembre, "Tu Pequeño Gran Comercio. Otoño 2025", atraerá la atención de los vecinos de la ciudad hacia los negocios más cercanos a través de la cultura, con el objetivo que describe el lema "O lo apoyas o lo pierdes".

Así, el consistorio, con la colaboración de numerosas asociaciones de comerciantes de Zaragoza, ha planificado 36 actividades en apoyo a la red de comercios, que se podrán disfrutar en 20 puntos enclavados en zonas de gran presencia de estos establecimientos locales.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un calendario de acciones que se desarrollan tres veces al año, con intervenciones en Navidad y en primavera. Eso ofrece una doble oportunidad: por un lado el aspecto comercial y, por otro, una oportunidad para promover a las compañías locales de las distintas artes escénicas.

Desde que el consistorio pone en marcha esta iniciativa ha situado como prioridad que sean los artistas aragoneses los que compongan el programa.

LAS COMPAÑÍAS

Como prueba, los espectáculos correrán a cargo de 20 compañías, de las que 13 son aragonesas y 7 proceden de otros puntos de España como Granada, Valencia, Castellón o Barcelona. Durante seis días consecutivos, diferentes plazas, parques, bulevares y rincones de Zaragoza acogerán shows familiares, itinerantes, musicales y teatrales pensados para todos los públicos.

Las compañías participantes son: Ajayu Dúo, Almozandia Teatro, Ameba Teatro, Andrés Mc Námara, Binomio Teatro, Civi-Civiac, Diego Meléndez, Dixieland Blues Band, Divertimento Música Itinerante S.L., En Buena Cía, Irene Gómez, Kike Lera, La Fam, La Nórdika, La Raspa Artes Escénicas, Limpios Jazzeados, Lu De Lurdes, Mabuse Y Dos Compayos, Nostraxladamus, Scura Splats.

Entre sus propuestas, cuentacuentos y espectáculos, talleres de circo, pasacalles, conciertos, teatro de calle y humor. Este recorrido cultural se desplegará por Delicias, Valdespartera, Universidad, La Almozara, San José, Torrero, Arrabal, Las Fuentes, Actur, Oliver, Casablanca, Casetas, Rosales del Canal, Miralbueno, entre otras.

La colaboración de las asociaciones sectoriales sigue representando un apoyo fundamental para conseguir los objetivos de estas dinamizaciones. En este "Tu Pequeño Gran Comercio-Otoño 2025" van a participar 16 entidades: Zaragoza Centro-Zaragoza Esencial, ECOS, Asociación Comerciantes del Centro Comercial Independencia, ACOMZA-Asociación de Comercios del Mueble de Aragón, Comerciantes Salamero Vibra.

Tambíebn participan el Gran Comercio del Gancho, Asociación de Comerciantes y Profesionales de Conde Aranda y Portillo, Agrupación de Comerciantes de Delicias, Asociación de Comerciantes del Yo compro en Las Fuentes y alrededores, Comercios La Jota, San José Barrio Comercial, Comercio de Torrero, Asociación Pequeño Comercio Barrio Jesús, Federación Consejo de Comercio CEPYME, ACEPSI-Asociación de Comercios, Empresas y Profesionales de Santa Isabel y Asociación de Comerciantes de Casetas.

CALENDARIO CONSOLIDADO

Desde que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolló un programa piloto en la Navidad de 2023, esta idea de utilizar el vehículo cultural como integrador entre los ciudadanos y el comercio de cercanía ha satisfecho a todas las partes, tanto al público, como a las asociaciones de comerciantes y, también al consistorio.

Lo que ha comenzado como una prueba con un presupuesto de 140.000 euros hace dos años, se ha consolidado con una dotación anual recogida en las cuentas municipales de 400.000 euros anuales, tanto el año pasado como el presente, que suma casi 1.000.000 de euros para este cometido, en concreto 940.000 euros.