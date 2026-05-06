Prisión para uno de los dos detenidos por estafar más de 20.000 euros mediante falsos alquileres

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales y reclamación judicial por estafar más de 20.000 euros mediante falsos alquileres, que operaba principalmente en Zaragoza. Uno de ellos ha ingresado en prisión y el otro ha quedado en libertad con cargos.

La investigación se inició tras la interposición de múltiples denuncias por estafas relacionadas con anuncios fraudulentos de alquiler de viviendas publicados en plataformas digitales. El 'modus operandi' consistía en publicar anuncios de pisos inexistentes a precios atractivos, dirigidos principalmente a personas con necesidad urgente de vivienda.

Tras un primer contacto telefónico, los autores facilitaban documentación aparentemente legítima, incluyendo fotografías de documentos de identidad manipulados y contratos de arrendamiento ficticios, llegando incluso a realizar videollamadas con las víctimas para reforzar la credibilidad del engaño.

Una vez generada la confianza, solicitaban a las víctimas el pago de cantidades en concepto de reserva o mensualidad anticipada, que debían abonarse mediante Bizum o transferencias a distintas cuentas bancarias. Sin embargo, tras recibir el dinero, los supuestos arrendadores desaparecían, resultando los inmuebles anunciados completamente inexistentes.

Como resultado de la investigación, se han detectado al menos 33 casos con un perjuicio económico superior a los 21.800 euros, si bien no se descarta que el número real de víctimas sea mayor, ya que muchas personas afectadas no llegan a denunciar este tipo de hechos.

La investigación permitió determinar la existencia de un grupo criminal estructurado que utilizaba identidades falsas, líneas telefónicas a nombre de terceros y cuentas bancarias gestionadas por "mulas", con el objetivo de ocultar el origen y destino del dinero defraudado y dificultar la acción policial.

UN DETENIDO EL ALGECIRAS

El principal investigado presentaba una gran movilidad por todo el territorio nacional, acumulando 45 requisitorias judiciales y policiales, así como su implicación en decenas de hechos similares en otras investigaciones, siendo detenido en Algeciras (Cádiz) tras un dispositivo de vigilancia.

Durante el registro practicado se intervinieron diversos dispositivos electrónicos y teléfonos móviles utilizados para la comisión de los hechos. El detenido fue puesto a disposición judicial, ante el Tribunal de Instancia en funciones de guardia de la localidad gaditana, decretándose su ingreso en prisión.

Asimismo, se procedió a la detención de un segundo implicado en Zaragoza, considerado colaborador necesario dentro de la estructura delictiva, que tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

CONSEJOS

Desde la Policía Nacional se recomienda desconfiar de alquileres con precios excesivamente bajos o condiciones demasiado ventajosas; no realizar pagos por adelantado sin haber visitado previamente el inmueble; y verificar siempre la identidad del arrendador y la titularidad de la vivienda.

Asimismo, recomiendan evitar enviar dinero mediante Bizum o transferencias a cuentas desconocidas sin garantías; revisar que la documentación facilitada no presente irregularidades; y ante cualquier sospecha, contactar con la Policía Nacional a través del 091.