Prisión para un multireincidente tras robar con violencia a una mujer mayor en Zaragoza mediante el tirón

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón a un hombre multireincidente, como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido sobre una mujer de 77 años, en el Casco histórico de Zaragoza y tras prestar declaración ante el juez se ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.45 horas del pasado 14 de julio, cuando la víctima caminaba por la calle Santa Inés realizando unos recados. De forma sorpresiva un individuo la abordó y comenzó a zarandearla con extrema violencia, sujetándola por los brazos para arrancarle de un fuerte tirón la cadena que llevaba al cuello.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió una herida en la zona del mentón, además del lógico estado de nerviosismo provocado por el ataque. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a varias personas que se encontraban en las inmediaciones, iniciando un ciudadano que presenció la agresión, la persecución del autor mientras este huía del lugar.

Sin perderlo de vista en ningún momento, consiguió darle alcance y retenerlo hasta la llegada del agente policial. Asimismo, el testimonio de otra ciudadana, que fue testigo de los hechos, resultó fundamental para reconstruir lo sucedido y confirmar la dinámica del robo.

Una vez en el lugar los agentes procedieron a la detención del presunto autor, localizando la cadena sustraída, que había sido fracturada durante el violento tirón, pudiendo ser reconocida, sin ningún género de dudas, por la víctima y entregada posteriormente en calidad de depósito judicial.

Horas después, el detenido fue puesto a disposición judicial, ingresando en prisión tras ser oído en declaración. Se trata de un delincuente multirreincidente, al que le constan más de una decena de antecedentes policiales, circunstancia que pone de manifiesto su persistente actividad delictiva.

La Policía Nacional ha agradecido la "decisiva" colaboración ciudadana, cuya rápida intervención permitió impedir la huida del sospechoso y facilitó su inmediata detención, recordando la importancia de avisar siempre 091 ante cualquier hecho delictivo, evitando siempre asumir riesgos innecesarios.