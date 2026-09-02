A prisión el presunto autor de una agresión sexual en La Almozara (Zaragoza), que había huido a Alemania

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ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, que había huido a Alemania, como presunto autor de una agresión sexual denunciada el pasado 19 de agosto en el barrio zaragozano de La Almozara. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión.

La agresión sexual se produjo en las cercanías de la avenida Ciudad de Soria, lo que motivó el inicio de la investigación, ha informado la Policía Nacional.

Después de publicarse diversas noticias en los medios de comunicación, este individuo huyó de España, y tras realizar las gestiones policiales oportunas pudo ser localizado en Alemania, logrando su regreso a Zaragoza, donde fue detenido el día 31 de agosto y trasladado a dependencias policiales.

El detenido quedó este martes a disposición del juzgado Plaza Uno de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Zaragoza, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.