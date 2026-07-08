Prisión para el presunto autor del robo con violencia a un joven con discapacidad en Calatayud (Zaragoza)

CALATAYUD (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para el presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido contra un joven con discapacidad, al que presuntamente golpeó en el rostro para apoderarse de su teléfono móvil mientras caminaba por las inmediaciones del Camino Verde, junto al parque Margarita de Calatayud (Zaragoza).

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 24 de junio, cuando la víctima paseaba sola por la zona. En un momento dado, un individuo se le aproximó y, tras exigirle que le entregara el teléfono móvil, le propinó un puñetazo en el rostro ante su negativa, logrando sustraer el terminal antes de huir del lugar.

Tras la denuncia, los agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación que, gracias a diversas gestiones policiales, permitió localizar el teléfono móvil sustraído e identificar a las personas que podrían tenerlo. Estas pesquisas resultaron determinantes para el esclarecimiento de los hechos en menos de una semana.

El pasado 2 de julio, los investigadores localizaron a la persona que al parecer se encontraba en posesión del terminal móvil, una mujer, que entrego de manera voluntaria el teléfono y manifestó que se lo había dado su hijo.

Minutos después el varón se personó en el lugar, manifestando a los agentes que se había encontrado el móvil en el parque, si bien los actuantes comprobaron que las características físicas coincidían plenamente con la descripción facilitada por la víctima durante la denuncia, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia y posteriormente el terminal fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en prisión, mientras que la mujer quedó en libertad tras prestar declaración, al no apreciarse inicialmente su participación directa en los hechos.

La rápida actuación policial permitió esclarecer el robo en apenas unos días, recuperar el teléfono móvil sustraído y ofrecer una pronta respuesta a un hecho especialmente grave por la situación de vulnerabilidad de la víctima.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones al transitar por zonas poco concurridas, especialmente durante la noche. Ante un robo con violencia o intimidación, la prioridad debe ser siempre preservar la integridad física, evitando enfrentarse al agresor.

Asimismo, se recomienda anotar el número IMEI del teléfono móvil, conservar la factura o documentación del terminal y denunciar los hechos lo antes posible. Estos datos pueden resultar fundamentales para facilitar la investigación policial y aumentar las posibilidades de recuperación del dispositivo sustraído.