Guardia Civil y ambulancia tras el accidente de tráfico en Villel (Teruel) - GUARDIA CIVIL

TERUEL 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Teruel, sección de Instrucción, ha dictado orden de prisión provisional para el hombre investigado como responsable del accidente en Villel (Teruel) en el que murieron dos mujeres y que huyó posteriormente del lugar.

El detenido ha ingresado en la prisión de Teruel este martes como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y cocaína, dos delitos de homicidio por imprudencia grave, y un delito de omisión del deber de socorro.

El accidente de circulación tuvo lugar a las 00.15 horas del pasado domingo, 4 de octubre, a la altura del kilómetro 281,760 de la carretera N-300, en el término municipal turolense de Villel, consistente en salida de vía con vueltas en tonel.

El ahora detenido y encarcelado se entregó el mismo domingo por la tarde tras llamar al 112 informando de su ubicación a 20 kilómetros del siniestro. El hombre fue trasladado al Hospital Obispo Polanco de Teruel al presentar dolor en el costado derecho y clavícula.

Las dos personas fallecidas en el accidente de tráfico en la N-330 son dos mujeres de 40 y 42 años de Teruel y Villel, respectivamente.

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) tuvieron que intervenir en este accidente realizando labores de excarcelación de las dos fallecidas y prevención de riesgos.

En esta intervención participaron un oficial y tres bomberos de la DPT; además colaboraron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNI) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil se encargan de la investigación.