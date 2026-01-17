El problema de la fragmentación de la izquierda es pedir el voto a la gente para regalárselo al PSOE"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, junto a la secretaria general, Ione Belarra, y la candidata de los morados a la Presidencia de Aragón el 8F, María Goikoetxea, este sábado en un acto en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, considera que "el problema de la izquierda y lo que la fragmenta es pedirle el voto a la gente de izquierdas para luego regalárselo al Partido Socialista".

Un diagnóstico que Montero ha realizado en un acto político en Zaragoza a preguntas de los medios de comunicación sobre la valoración realizada por el coordinador estatal de IU, Antonio Maíllo, acerca de Sumar, y la necesidad de que las fuerzas de izquierda vayan "más allá" de la coalición de Yolanda Díaz.

"Todo el mundo sabe cuál es la opinión que tiene Podemos de este Gobierno y de los partidos que lo integran. Están haciendo muy mal las cosas y no tienen perdón cuando, en lugar de limitar el precio de los alquileres por ley, que lo podrían hacer mañana mismo si quieren, están haciendo regalos fiscales a los ricos", ha criticado.

Preguntada expresamente sobre la posibilidad de que esa "superación" de la marca Sumar facilite esa unión de las izquierdas a la izquierda del PSOE, Montero ha evitado pronunciarse pero sí ha defendido que la opción de Podemos es la que contempla que "la vivienda es un derecho, no un negocio".

"España y Aragón necesitan una izquierda que llame genocidio al genocidio, que no quiera hacer medidas de aparentar, sino medidas reales que frenen el genocidio", ha defendido antes de añadir la necesidad de que la gente de izquierdas cuente con una opción política "que llame rearme al rearme y que diga que el dinero que los partidos del gobierno se están gastando en armas a las órdenes de Trump se tiene que gastar en las escuelas y hospitales públicos de Aragón y no para entregárselo a Quirón, sino para que lo disfruten los aragoneses y las aragonesas que son los que pagan impuestos".

Con ese objetivo ha reivindicado la trayectoria de los morados: "Vamos a trabajar con mucha honestidad haciendo lo que mejor sabemos hacer, con más o menos fuerza, que es que ocurran las cosas justas que tienen que pasar, aunque paguemos un coste político por ello".

Por ello, ha establecido en primer lugar que si la gente en Aragón quiere ser una tierra "de usar y tirar, un regalito envuelto con un lazo que el señor Azcón le entregue a Amazon o a Microsoft, tiene al PP y tiene a Vox".

Como segunda opción ha planteado que "si la gente en Aragón quiere votar a una fuerza política que meta la cabeza debajo de la tierra como una avestruz, mientras Trump impone el terror en el mundo y mientras el PP lo privatiza todo y hace políticas de muerte que ponen en riesgo la vida de las mujeres y la vida de los ciudadanos, tiene el PSOE".

"Y si la gente en Aragón, ha rematado, quiere tener servicios públicos, quiere más políticas feministas y quiere parar a la derecha y a la extrema derecha, tiene una opción política que es Podemos", con lo que ha dejado fuera del listado de opciones al resto de adversarios políticos de la izquierda.

Irene Montero ha participado junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de los morados a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, en la presentación de una iniciativa pública con la que aspiran a recoger un millón de firmas "contra el genocidio de Gaza y para que la UE deje de comerciar con genocidas".

"Europa tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde porque Europa y el Gobierno de España siguen teniendo representantes diplomáticos de un Estado terrorista como Israel en suelo europeo, y siguen comprando material militar a Israel", ha acusado.

La iniciativa de participación ciudadana aspira al menos a alcanzar esa cifra para que la Comisión Europea tenga a bien atender la solicitud y debatir sobre la cuestión. "Cuando nuestros hijos e hijas nos pregunten dentro de unos años qué hicimos contra el terror de Trump y Netanyahu queremos poder decir que todo lo humanamente posible", ha declarado la también eurodiputada de Podemos.

PIDEN LA RETIRADA DE ARRANZ

Por su parte, la candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón en las próximas elecciones del 8F, María Goikoetxea, ha reclamado la retirada del candidato de Vox por la provincia de Huesca, David Arranz, al que ha acusado de elaborar "listas negras" por señalar durante un mitin de Vox a profesores de un centro de Jaca (Huesca) a los que reprochó comportarse como "activistas políticos".

"No se puede consentir que alguien que se propone para representar a la ciudadanía haga listas negras, como en un pasado muy oscuro al que no queremos volver. Queremos que se retire de la candidatura y trasladamos todo nuestro apoyo a la comunidad educativa", ha declarado.