El programa de aceleración empresarial ZAC Growth del Ayuntamiento de Zaragoza busca 12 negocios que quieran crecer

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VI edición del programa ZAC Growth, que promueve el Ayuntamiento de Zaragoza, ha abierto el plazo de solicitudes hasta el 30 de septiembre para seleccionar a 12 candidatos que recibirán herramientas y conocimientos prácticos para acelerar el crecimiento de sus negocios.

El programa ZAC Growth ha permitido ya el fortalecimiento de más de 60 empresas y se consolida como un referente en crecimiento empresarial a través de la transformación del modelo de negocio, la estrategia, el marketing, las ventas y la financiación.

ZAC Growth se realiza a través de Zaragoza Activa, ubicada en Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza. Durante su trayectoria, este programa ha ayudado a empresas en fase de crecimiento, con más de dos años de vida, con un producto o servicio validado en el mercado, una base de clientes, facturación estable, un equipo mínimo de dos personas y una clara voluntad de crecimiento.

En octubre de 2025 y hasta marzo de 2026 comenzarán las sesiones formativas con las que esta iniciativa proporcionará un acompañamiento integral que combina formación especializada, mentorías individualizadas, asesoramiento estratégico, relaciones profesionales con otras personas para intercambiar información, recursos, oportunidades y apoyo, así como, la elaboración de una hoja de ruta adaptada a cada proyecto.