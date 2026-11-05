El programa 'Escala Aragón' nace con el reto de acompañar a empresas medianas a ganar "competitividad y rentabilidad"

Daniel Rey (IAF), Enrique Barbero (Ibercaja), Marta Candela (Fudación Ibercaja) Y Benito Tesier (CEOE), En La Presentació Del Programa Escala. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Escala Aragón', la nueva iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), con la colaboración de Ibercaja, Fundación Ibercaja y CEOE Aragón, nace con el objetivo de acompañar a empresas medianas a ganar "competitividad y mejorar su rentabilidad".

Así lo ha indicado el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Daniel Rey, este jueves, durante la presentación de 'Escala Aragón', que está dirigido a empresas con trayectoria consolidada, potencial de crecimiento y una ambición de afrontar una nueva etapa de desarrollo.

Además del director gerente del IAF, han participado el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier; el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero; y la subdirectora de la Fundación Ibercaja, Marta Candela.

Según Rey, "no es un programa convencional", porque "lo primero que hemos hecho es preguntar a las empresas medianas aragonesas qué apoyo necesitan en este ámbito" y se trata de "acompañar a la alta dirección en la toma de decisiones estratégicas que les permitan recorrer ese camino en el crecimiento sostenible, rentable y competitivo", más allá de ayudarles a "superar barreras y obstáculos".

'Escala Aragón' está dirigido a compañías consolidadas con sede o centro de operaciones en Aragón que cuenten con una plantilla de entre 150 y 300 profesionales y un volumen de facturación de entre 15 y 50 millones de euros. Además, han de acreditar una trayectoria de, al menos, una década, y solvencia económico-financiera.

Asimismo, se exigirá un compromiso explícito y tangible tanto de la propiedad como de la dirección general, garantizando la dedicación personal y la asignación efectiva de tiempo y equipos necesarios para exprimir al máximo el itinerario.

Rey ha asegurado que a aquellas empresas que participen, esta iniciativa les aportará "acompañamiento estratégico de primer nivel con especialistas de alto valor, conexiones y experiencias internacionales, así como una exclusiva comunidad de líderes", y derivado de todo ello, "acceso a nuevas oportunidades de crecimiento".

UN MOMENTO "EXTRAORDINARIO" Y "CON OPORTUNIDADES"

Para el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, "Aragón vive un momento extraordinario, con oportunidades que son ilusionantes y apasionantes", motivado por la atracción de grandes inversiones y la consolidación de la posición de la comunidad autónoma como "territorio industrial logístico y tecnológico de referencia".

Sin embargo, ha continuado Tesier, "tenemos un reto fundamental por delante: conseguir que nuestras empresas se beneficien de este dinamismo económico y sean cada vez más fuertes y más competitivas en un entorno cada vez más globalizado y más turbulento".

De acuerdo a las encuestas realizadas a los primeros ejecutivos de medianas empresas aragonesas, en el marco de este programa, se han definido "tres palancas imprescindibles para dar este salto a la transformación de las compañías": "La transformación tecnológica, la creación de alianzas y redes estratégicas y el fortalecimiento del liderazgo empresarial".

"Crecer no es únicamente aumentar la facturación o el número de trabajadores, es mejorar la productividad, profesionalizar la gestión, innovar y desarrollar una visión estratégica que permita competir en un mercado global cada vez más exigente y turbulento", ha aclarado Tesier.

"Queremos que las medianas empresas de hoy se conviertan en las grandes empresas aragonesas del mañana", ha manifestado Benito Tesier, y para conseguirlo es necesario acompañarlas en el proceso de crecimiento con iniciativas como 'Escala Aragón'.

Tesier ha detallado que, en la actualidad, Aragón cuenta con, aproximadamente, 140 grandes empresas, con más de 250 empleados y superando los 100 millones de facturación. "Cada empresa aragonesa, sea cual sea su tamaño, tiene un valioso papel en nuestro ecosistema económico, pero es cierto que estas grandes compañías tienen un indiscutible y admirable efecto tractor y actúan como auténticos motores de nuestra economía".

ESCALA, DIMENSIÓN Y TAMAÑO

Por parte de Ibercaja, su director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, ha opinado que "ganar escala, dimensión y tamaño es tremendamente importante", porque las empresas grandes "tienen más recursos para formar, para captar talento, para abrir nuevos mercados y también para financiarse".

Ha precisado que las empresas grandes exportan un 50% más que las pequeñas, además de que invierten un 30% más en innovación, en investigación y en desarrollo. Asimismo, ha aludido al ámbito de la banca para anotar que los préstamos de más de un millón de euros en España "son 20 puntos básicos de media más baratos que los préstamos de menos de un millón de euros".

"Todos esos componentes son competitividad en vena", ha señalado Enrique Barbero, que ha considerado que un programa como 'Escala Aragón' va a "animar" a las empresas a ganar tamaño e, igualmente, debe contribuir a "retener los centros de decisión en nuestra comunidad autónoma".

"Está fenomenal que vengan compañías de capital chino, europeo, americano y de otras comunidades autónomas, pero es más importante aún que haya tejido empresarial con centros de decisión" en Aragón, ha reflexionado Barbero.

Sobre 'Escala Aragón', el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja ha destacado que está "tremendamente pegado al terreno, con ponentes de primer nivel, experiencias prácticas y con aprendizajes que van a ser aplicables".

Fundación Ibercaja apuesta "desde el minuto uno" por la formación, "sobre todo de estos grandes centros de decisión que nos gustaría que se mantuvieran en Aragón", ha apuntado la subdirectora de esta entidad, Marta Candela.

"Necesitamos ganar tamaño para ganar competitividad y para eso la formación es clave", ha afirmado la subdirectora de Fundación Ibercaja, subrayando que este programa está enfocado a "saber enfrentarse a los nuevos retos que se están produciendo a una velocidad acelerada".

De modo que 'Escala Aragón' es para Marta Candela "una oportunidad para debatir sobre ellos, aprender a gestionar y tomar el liderazgo de estos grandes retos", además de que "hacerlo conjuntamente permite afrontarlos de forma muchísimo más fácil".

DIEZ MESES DE DURACIÓN

El programa, de diez meses de duración, se articulará en torno a una hoja de ruta progresiva que comienza este 5 de noviembre con la presentación de candidaturas, cuyo plazo termina el 19 de noviembre. Tras la selección, se iniciará una fase de diagnóstico individualizado y la elaboración del Plan Escala, entre finales de este año y enero de 2027.

A partir de ese momento, se abrirá el bloque central de acompañamiento intensivo, que se prolongará a lo largo de seis meses --hasta julio de 2027--, en paralelo a dinámicas periódicas de 'networking'.

El itinerario concluirá formalmente en septiembre de 2027 con la consolidación de la comunidad y el cierre de las actuaciones globales, que dará paso a una etapa final de seguimiento post-programa de doce meses adicionales, que extenderá la monitorización de los proyectos hasta septiembre de 2028.

Se trabajará en los ámbitos de estrategia y crecimiento rentable; liderazgo y gobernanza; digitalización, tecnología e innovación; alianzas y expansión; y financiación del crecimiento.

Las empresas interesadas pueden hacer la inscripción hasta el 19 de noviembre a través de la página web del IAF, 'https://iaf.es/escala'; o en el correo electrónico 'info@iaf.es'.