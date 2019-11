El programa de exploraciones sonoras de Etopia FUGA, galardonado en los premios 948 Merkatua en Pamplona

Publicado 22/11/2019 20:24:10 CET

ZARAGOZA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto impulsado desde el Centro de Arte y Tecnología Etopia de Zaragoza "FUGA. Exploraciones Sonoras" ha recibido este viernes en Pamplona el premio 948 Merkatua en la categoría "Cultura e Innovación".

En esta tercera edición del Mercado de las Artes de Navarra y Foro de encuentro profesional también han resultado galardonados el proyecto navarro ''Geltoki''; en la categoría "Cultura y sostenibilidad económica", y la plataforma ''Issues!''; de investigación y comunicación experimental en torno a los espacios de convivencia, en "Cultura y sociedad".

Los ganadores han recibido ayudas económicas por valor de 1.500 euros FUGA es un programa residencias artísticas interdisciplinares impulsado por Born!Music y el Ayuntamiento de Zaragoza que desarrolla comunidades alrededor del sonido para generar intercambios, encuentros, experiencias y pensamiento entre artistas, tecnólogos y

público en Etopia.

Los artistas Dorian Wood, Alexandra Drewchin, Igi Ayedun y Gabriel Massan son los residentes del programa durante este trimestre, que ofrece espacio de creación y producción artística y una intensa programación de actividades abiertas a la ciudadanía con cada uno de

ellos.

Algunas de las próximas citas del programa FUGA en Etopia son el taller "Del pigmento natural al modelado en 3D" --25 y 27 de noviembre-- impartido por Ayedun y Massan, o la presentación en concierto de Flames Are But Dew Upon My Skin, el 28 de noviembre, nuevo álbum de la artista norteamericana Alexandra Drewchin que está componiendo y grabando durante su residencia en Etopia con la colaboración del Conservatorio Superior de Música de Aragón y de las zaragozanas Nieves Arilla y Gasy Lo.