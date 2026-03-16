El programa juvenil '12 Lunas' abre inscripciones con 138 actividades gratuitas para esta primavera

Durante los meses de abril, mayo y junio, los jóvenes zaragozanos de 14 a 30 años tendrán la posibilidad de realizar actividades, viajes y experiencias gratuitas para las que hay una capacidad total de 2.609 plazas. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este lunes 16 de marzo una nueva edición del programa juvenil '12 Lunas', que ofrecerá 138 actividades gratuitas para jóvenes de entre 14 y 30 años durante los meses de abril, mayo y junio. La iniciativa, organizada por el Servicio de Juventud municipal, incrementa este año su oferta en un 30% respecto a la edición de primavera de 2025 y pondrá a disposición de los participantes un total de 2.609 plazas.

La presentación ha tenido lugar en la sala de prensa del consistorio y ha estado encabezada por la concejal delegada de Juventud, Ruth Bravo, quien ha destacado el arraigo del programa entre la población joven de la ciudad. "Estamos presentando uno de los programas más consolidados del Ayuntamiento de Zaragoza. Posibilita a los jóvenes de 14 a 30 años realizar muchísimas actividades en torno a la participación, la diversión, la innovación y la creatividad, buscando ofrecer un ocio saludable alternativo", ha señalado.

Bravo ha recordado que el programa cuenta con tres ediciones anuales --primavera, verano y otoño-- y que en 2025 superó las 26.000 inscripciones entre las tres convocatorias. "Es uno de los programas con mayor acogida dentro del Servicio de Juventud", ha subrayado.

La edición de primavera arranca con un amplio catálogo de propuestas que se desarrollarán durante tres meses. Según ha detallado la concejal, abril contará con 39 actividades y 681 plazas, mayo ofrecerá 51 propuestas con 933 plazas y junio sumará 48 actividades con capacidad para 995 jóvenes.

Las experiencias abarcan ámbitos como deporte, cultura, gastronomía, arte, naturaleza, tecnología o viajes, con actividades que incluyen desde rutas, talleres y excursiones hasta experiencias culturales o formativas.

DEPORTE, ARTE, CULTURA Y EXPERIENCIAS ÚNICAS

La programación se organiza en 12 bloques temáticos, que dan nombre al programa y agrupan propuestas muy diversas. '12 Lunas Estrella', una de las más especiales, invita a conocer el Laboratorio Audiovisual de Zaragoza, así como sus técnicas de grabación y producción musical. 'Deporte y crecimiento personal', incluye actividades deportivas como iniciación a la escalada, tiro con arco, defensa personal o un descenso en piragua por el río Ebro.

Entre las novedades de esta edición destacan actividades como paddle surf de nivel avanzado, la práctica del deporte emergente pickleball, una ruta grafitera en bicicleta para conocer el arte urbano de Zaragoza, o una introducción a la esgrima china.

También se incluyen excursiones a lugares emblemáticos, dentro de '12 Lunas de ida y vuelta', como el Monasterio de Piedra, el valle de Benasque, las Cuevas de Cristal de Molinos o el monasterio de Real Monasterio de Sijena. 'Cultura 12 Lunas' ofrece actividades culturales, entre las que destacan varias obras en el Teatro Pincipal de Zaragoza, como 'John Eliot Gardiner Orquesta Constellations o la ópera 'Turandot' con la Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae.

El programa también incluye experiencias singulares como 'Bici al circo', que combina ciclismo y actividades circenses, o talleres de gastronomía internacional en los que los participantes podrán aprender a cocinar ramen, chocolate, brunch, helados artesanos o pastelería creativa.

En la sección 'Disfruta del arte' se han programado talleres de pintura al óleo y técnicas con carbón, cerámica, acuarela, teatro o canto moderno, mientras que otras propuestas invitan a descubrir ámbitos como la arqueología o la metalurgia prehistórica a través de la actividad 'Universo de Bronce', desarrollada por una startup vinculada a la Universidad de Zaragoza.

Otra de las áreas destacadas es '12 Lunas Mundo Animal', donde se han duplicado las actividades relacionadas con gatos debido a la alta demanda de ediciones anteriores. Estas experiencias se realizan en colaboración con la Asociación de Gestión y Protección Felina de Aragón y permiten conocer el trabajo de gestión de colonias felinas. También se incluyen otras actividades como iniciación a la equitación, un descenso ornitológico en el tramo urbano del río Ebro o un taller de alimentación de peces.

Además, dentro del bloque 'Globalízate' se ofrecerán talleres de cultura y gastronomía de la India, fabricación de telas enceradas, elaboración de jabones artesanales o actividades relacionadas con el reciclaje textil.

La técnico sociocultural del Servicio de Juventud, Eva Barcelona, ha dicho que la programación se ha diseñado tras analizar las cifras de participación de la edición anterior. "En 2025 se registraron más de 26.000 inscripciones y, con esos datos, hemos evaluado actividad por actividad para replicar las más demandadas e incorporar nuevas propuestas", ha indicado.

INSCRIPCIONES ABIERTAS DESDE HOY

Las inscripciones para participar en las actividades se realizan de forma telemática a través de la Agenda Joven del portal municipal Zaragoza Joven. El plazo para apuntarse a las actividades del mes de abril ya está abierto desde hoy, 16 de marzo, y permanecerá disponible hasta el 26 de marzo. En caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, la adjudicación se realizará mediante sorteo.

Para las actividades de mayo, el periodo de inscripción se abrirá del 13 al 23 de abril, mientras que las de junio podrán solicitarse del 11 al 21 de mayo.

Cada participante podrá solicitar hasta un máximo de 12 actividades, y una vez confirmada su plaza recibirá un ticket virtual con código QR, que se utilizará para validar su acceso a la experiencia correspondiente.

Durante la presentación, Ruth Bravo ha animado a los jóvenes zaragozanos a consultar el catálogo completo en la web municipal y aprovechar esta oferta de ocio alternativo: "Ofrecemos actividades gratuitas que fomentan el encuentro entre jóvenes, el aprendizaje, el respeto por el medio ambiente, la igualdad y la inclusión, siempre a través de la diversión y la creatividad".

Con esta nueva edición de primavera, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza uno de sus programas de participación juvenil más consolidados, que busca ofrecer alternativas de ocio saludable y accesible para la juventud de la ciudad.