El programa municipal 'Adapta Tu Patio', finalista de los premios 'New European Bauhaus' de la Comisión Europea

Uno de los patios que se ha adaptado. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza es finalista por segunda vez desde 2024 en los premios 'New European Bauhaus' de la Comisión Europea gracias al proyecto 'Adapta Tu Patio', como ya ocurriese hace dos años con El Bosque de los Zaragozanos.

En ambos casos, los proyectos se han encuadrado en la categoria A, denominada Champions, para aquellas iniciativas que ya se han completado o que parcialmente, como es el caso de Zaragoza, ya ha presentado resultados satisfactorios.

Además, 'Adapta Tu Patio' queda situada en la categoría de Mejorar la circularidad, la sostenibilidad y la innovación, puesto que se centra en soluciones basadas en la naturaleza: incorporación de vegetación, creación de zonas de sombra, adaptación frente al calor, mejora de la biodiversidad y transformación de espacios grises en entornos más saludables. También recoge un valioso componente de participación e inclusión con la implicación de comunidades educativas, alumnado, familias y centros.

Los Premios Nueva Bauhaus Europea (NEB) son una iniciativa de la Comisión Europea que galardona proyectos e ideas que encarnan sus tres valores fundamentales: sostenibilidad (circularidad y clima), inclusión (accesibilidad y democracia local) y belleza (arte y patrimonio)

La modalidad B de estos premios europeos se refiere a los que se encuentran en fase de idea, concepto o prototipo todavía en desarrollo, creados por jóvenes talentos. En ambos casos, A y B, se despliegan cuatro categorías:

La primera es la de mejorar la circularidad, la sostenibilidad y la innovación, en la que se encuadra "Adapta Tu Patio", referida a proyectos de economía circular, reutilización, materiales sostenibles e innovación ambiental.

La segunda consiste en fortalecer la democracia local y la inclusión, que tiene que ver con la participación ciudadana, cohesión social y accesibilidad.

En tercer lugar, el arte, cultura y patrimonio como motores del cambio, que premia los proyectos culturales, identidad, patrimonio, creatividad.

Y, por último, el ser facilitadores de la transformación de la Nueva Bauhaus Europea, en torno a los modelos de gobernanza, educación, financiación, redes de colaboración.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha celebrado que "Zaragoza vuelva a tener protagonismo a nivel europeo en políticas medioambientales y, más concretamente, con una iniciativa de largo recorrido que incide en el bienestar de los alumnos de centros públicos de la ciudad, dentro de la estrategia municipal para naturalizar nuestra ciudad y para avanzar en el Plan municipal de Adaptación al Cambio Climático".

Además, ha ensalzado la labor del consistorio como "un esfuerzo, a día de hoy, en solitario, puesto que el Ministerio del que fue titular Pilar Alegría, sigue olvidando a Zaragoza con los 200 millones que habilitó para este fin".

VOTACIÓN Y PREMIOS

La Unión Europea entregará en otoño, previsiblemente en octubre, estas distinciones. De momento, ya ha abierto el plazo de las votaciones, que se pueden realizar simplemente aportando un correo electrónico.

La organización envía un mensaje con un enlace desde el cual se pueden escoger los premiados. El registro para participar como electores se puede realizar en la web https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/

El hecho de ser finalista en estos galardones ya comprende un premio en metálico de 5.000 euros que puede incrementarse en otros 20.000 euros en caso de ser el más votado en su categoría o como el proyecto más popular por el número de votos recibidos por el público.

Además de la parte económica, la inclusión en estos galardones europeos supone beneficios relevantes para la ciudad. En primer lugar supone un respaldo a las políticas medioambientales que está desplegando el Ayuntamiento de Zaragoza. A esto se suma la interrelación que sigue madurando con otras urbes continentales con las que comparte la visión de vanguardia en la realización de estos proyectos.

La Nueva Bauhaus Europea busca modelos de transformación urbana replicables. El caso de Zaragoza, se reconoce el avance hacia una visión de infraestructura verde conectada, la implicación de la ciudadanía y afrontar retos troncales como el cambio climático, la adaptación urbana y la pérdida de biodiversidad.

UN PROGRAMA DE ÉXITO EN PLENO CRECIMIENTO

Una vez que concluyan los trabajos de la segunda convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza, siete colegios públicos habrán visto cumplida la transformación de sus zonas de recreo gracias al programa "Adapta Tu Patio".

Muy pronto se darán a conocer los cinco proyectos seleccionados de las 42 candidaturas que se han presentado y que contarán con un presupuesto global de 250.000 euros. Así, con la tercera ronda se habrán alcanzado los 12 colegios gracias a una inversión total de 600.000 euros.

Por el momento, en la segunda convocatoria ya se han mejorado los patios de los colegios Marcos Frechín, Moreno Calvete, Joaquín Costa, Domingo Miral y Alborada. Además, el José María Mir y el CEIP Hispanidad fueron los primeros en recibir estas mejoras cuando se lanzó de manera piloto este programa en 2024.

Por último, este mismo mes de junio el Gobierno de la Ciudad ha anunciado un importante refuerzo para potenciar la renaturalización de los patios escolares de los centros públicos con el primer contrato integral para el mantenimiento de los espacios verdes y elementos vegetales que también gozará de una dotación de 250.000 euros anuales para conservar una infraestructura verde formada por 3.856 árboles y más de 64.600 metros cuadrados de zonas verdes repartidos en más de 80 colegios, así como el Acuerdo Marco de Obras para la renaturalización de patios escolares.

La actuación incorpora además una importante dimensión social, ya que el contrato está reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. De este modo, la mejora ambiental de los patios escolares se vincula también con la creación de oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad, reforzando el carácter inclusivo de la estrategia municipal de infraestructura verde.