Protección Civil mantiene la vigilancia del Ebro pese al ligero descenso del riesgo de inundaciones

El director general de Emergencias y Protección Civil, Miguel Ángel Clavero, y el alcalde de Alfajarín, Jesús Boned, inspeccionan la crecida del río Ebro. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil mantiene la vigilancia del río Ebro pese al ligero descenso del riesgo de inundaciones. Por el momento no se han registrado incidencias destacadas, a excepción de algunos huertos y zonas agrícolas afectados y del desalojo preventivo realizado en la tarde de ayer en la urbanización Los Huertos de Alfajarín, ante el debilitamiento de la mota de protección provocado por el aumento del caudal del río.

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón en funciones, Miguel Ángel Clavero, ha visitado esta tarde el polideportivo municipal habilitado en Alfajarín para acoger a las personas desalojadas de esta urbanización.

"Desde Protección Civil nuestro objetivo es proteger a la población", ha señalado Clavero, quien ha explicado que en las inspecciones realizadas se detectaron desperfectos en la mota que protege la urbanización Los Huertos.

"Por seguridad de los vecinos se decidió trasladarlos fuera de la zona de peligro y realojarlos, en colaboración con el Ayuntamiento y la Comarca, en este polideportivo de Alfajarín", ha añadido.

Inicialmente se preveía la reubicación de 27 personas, si bien finalmente son 20 las que pernoctarán en el polideportivo, entre ellas 10 menores.

No obstante, se mantienen la atención y los servicios de manutención para un total de 27 personas. Los Servicios Sociales de la Comarca, Cruz Roja y psicólogos del GIPEC se están ocupando del confort y la atención de las personas desalojadas.

INSPECCIÓN DE LA ZONA

Posteriormente, el director general ha inspeccionado la zona junto al alcalde de Alfajarín, Jesús Boned. El Gobierno de Aragón mantiene una vigilancia especial en la Ribera Baja, donde se sitúa la meseta de la crecida, que se prolongará previsiblemente durante dos o tres días.

También se está supervisando la mota de El Burgo de Ebro, que no afecta a población, aunque sí a campos de cultivo y a un centro hípico, del que ya se han retirado los caballos por seguridad.

Asimismo, se están controlando las granjas de Villafranca, la evolución del río a su paso por Pina de Ebro y los huertos de Quinto hasta Gelsa, donde el cauce entra en una zona más encajonada en dirección a los embalses de Caspe y Mequinenza.

La vigilancia se mantiene también en la Ribera Alta. De hecho, el helicóptero del 112 Aragón ha realizado un nuevo vuelo de reconocimiento por la Ribera Alta y Baja.

El río continúa con niveles muy elevados y, en el caso de Novillas, se espera que el caudal descienda de manera significativa mañana por la tarde o pasado mañana.

Clavero ha recordado que se han registrado dos puntas de avenida, que pasaron separadas por Castejón, pero que a la altura de Zaragoza se traducen en una meseta de caudal. Una tercera punta, de menor entidad, ha pasado esta mañana por Castejón con un caudal aproximado de 1.200 metros cúbicos por segundo.

"Notaremos que el caudal desciende, pero lo hará de forma lenta, y durante estos dos o tres días el Ebro seguirá muy alto a su paso por la Ribera Alta y Baja", ha indicado.

El Centro de Emergencias mantiene, además, contacto continuo con los ayuntamientos de la zona. Durante la jornada de hoy, un equipo de técnicos de Protección Civil ha continuado con la vigilancia del caudal del río y el control de la estabilidad de las motas de protección en el tramo comprendido entre Zaragoza y Gelsa.

El Gobierno de Aragón mantiene activado, en fase de alerta, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón (PROCINAR), que se activó el domingo por la tarde.