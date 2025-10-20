Un protocolo permitirá agilizar la urbanización de Arcosur para construir 17.000 viviendas en diez años

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias; y el presidente de la Junta de Compensación de Arcosur, Juan Andrés Sáez, firman protocolo de Arcosur - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias; y el presidente de la Junta de Compensación de Arcosur, Juan Andrés Sáez, han firmado un protocolo de colaboración para agilizar la fase tercera y ultima de Arcosur con la previsión de construir 17.000 viviendas en diez años, aunque la densidad podría aumentar al tener menor tamaño los hogares e incrementar el número final de viviendas.

Cada una de las cuatro partes firmantes se compromete a hacer lo posible en el marco de sus competencias para que todas las fases de urbanización de los suelos estén iniciadas en un plazo aproximado de cinco años. El objetivo es levantar unas 2.000 viviendas anuales en cada una de las siete zonas que se han delimitado que es la demanda de la ciudad y se estima una inversión de 130 millones de euros.

El Gobierno de Aragón tiene la intención inicial de adquirir suelo para impulsar 1.000 viviendas públicas. Será una licitación abierta y competitiva en el primer semestre de 2026 para poner en el mercado vivienda a precios competitivos. "Se pretende comprar las que se puedan poner en el mercado y bloques de 500 viviendas ceo que es un número adecuado y que funciona como se ha visto hasta ahora", ha precisado Azcón.

Estas mil viviendas forman parque de las 5.000 viviendas anuales que impulsa el Gobierno de Aragón en esta legislatura en todo el territorio y aunque "igual no se materializa esta legislatura, sin este acuerdo no habría suelo para vivienda", ha razonado Azcón.

La mayoría de estas futuras viviendas serán protegidas y contribuirán de manera decisiva a paliar el problema de la vivienda en la ciudad, derivado de la falta de oferta, tanto en la actualidad como en un futuro próximo, debido a la generación de 50.000 empleos, la mitad de ellos estables y permanentes, generados por los Planes y Proyectos de Interés General (PIGA) que se van a implantar en la comunidad autónoma, especialmente en el área metropolitana de Zaragoza.

También ha hecho notar que se produce en un momento en el que Aragón se prepara para la llegada de inversiones milmillonarias que van a generar miles de empleos. Ha recordado que, ante esa "buena perspectiva", las instituciones deben articular planes y medidas que solucionen la "grave falta" de oferta residencial.

TRANSPORTE Y RETENER TALENTO

El Ayuntamiento dinamizará los trámites urbanísticos, reservando suelo para 800 viviendas protegidas, impulsando los equipamientos públicos necesarios, como la escuela infantil y el centro deportivo Distrito Sur; y analizando la posibilidad de mejorar el transporte público para lo que en primera instancia "se duplicará el servicio de autobús urbano" en los pliegos de las licitación de la nueva contrata que saldrá de forma inminente, ha avanzado Chueca.

Ibercaja reservará suelo para 1.000 viviendas protegidas y facilitará la financiación destinada al desarrollo urbanístico del barrio. Iglesias ha destacado la suma del esfuerzo del sector público y privado en ejemplos como la construcción del estadio Ibercaja Romareda.

La Junta de Compensación redactará los proyectos de urbanización pendientes y contratando las obras correspondientes que garanticen la disposición de terrenos para un mínimo de 10.000 viviendas, además de reservar suelo para 1.500 viviendas protegidas.

El objetivo es levantar una 2.000 viviendas en cada legislatura para formar parte de las 5.000 que construye el Gobierno de Aragón en ese espacio de tiempo.

Las primeras se licitarán en el primer semestre de 2026 y el Gobierno de Aragón tiene la intención de adquirir suelo para mil viviendas, la mayoría públicas, y sería en lotes de 500, al ser una cuantía que "hasta ahora ha funcionado", ha comprobado Azcón.

En rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que este protocolo lleva meses de "mucho trabajo" y "simboliza la prioridad" del Gobierno de Aragón porque la vivienda es la principal preocupación de los ciudadanos y las administraciones "tienen que tener la responsabilidad de atender".

CAMBIO RADICAL

Ha comentado que se ha producido un cambio y la vivienda "ahora esta en el centro de las decisiones" para dejar claro que no solo es una derecho de los aragoneses a tener su vivienda sino que es un "indicador económico". Por ello, ha enfatizado que "solo las ciudades que apuesten por la vivienda crecerán" y ha aportado el dato de las 2.230 viviendas que se construyen en Zaragoza este mandato, especialmente dirigidas a los jóvenes.

"Es un cambio radical y Aragón es un referente en toda España" porque "buena parte" de las 17.000 viviendas más que habrá en Arcosur en 10 años y "serán públicas". En su intervención también ha querido recordar que esta expansión de Zaragoza en Arcosur se inicia hace 23 años bajo el mandato del entonces alcalde, José Atarés. "Sin esa decisión hoy no sería posible este protocolo" ha apostillado para elogiar la "política previsora y que se anticipa" para anunciar que se firmarán protocolos similares en Huesca y Teruel.

Precisamente, el texto se firma en un momento en que las dificultades de acceso a la vivienda impiden emanciparse a 47.000 jóvenes aragoneses, 30.000 de ellos en la ciudad de Zaragoza.

Natalia Chueca ha tomado la palabra para decir que esta firma es un "paso firme y decidido, lleno de esperanza, que indica que esta ciudad cree en sí misma". El proyecto de Arcosur, ha recordado, estuvo detenido durante años, pero "hoy con el impulso del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a la vida".

Para la alcaldesa, la ciudad "mira al futuro con ilusión" el reto es seguir creciendo para lo que ha abogado por "dejar de exportar talento, para retenerlo, hacer que vuelva el que ha emigrado y atraer el de otras regiones que quieren venir a Zaragoza".

CIUDAD DE 800.000 HABITANTES

Todo ello, para llegar a la meta de que la capital aragonesa alcance los 800.000 habitantes en diez años con una planificación previa que permita que Arcosur albergue hasta 70.000 vecinos en diez años. Chueca ha augurado que se conseguirá porque Zaragoza tiene precios de vivienda muy competitivos, ya que son un "40 por ciento más asequibles que la media de España" y para que así siga hay que impulsar que la vivienda sea competitiva".

Como forma de lograrlo ha señalado la reciente aprobación de las licencias urbanísticas exprés para obras menores y también se estudia planificar "nuevas zonas desarrollo", que no ha precisado, para avanzar en el modelo de ciudad del siglo XXI "repleta de bienestar" porque este proyecto "tiene alma y Zaragoza no tiene límites".

Finalmente, el presidente de la Junta de Compensación de Arcosur, Juan Andrés Sáez, ha indicado que el protocolo habla de la densidad de construcción "acorde" a las necesidades de los jóvenes y de las parejas jóvenes que buscan en sus primeros años viviendas más pequeñas, lo que supone un menor coste y tienen la ventaja competitiva de que se pueden construir más rápido para atender esa creciente demanda.

Otro aspecto que se incluye en el protocolo que ha citado Sáez es el impulso a los equipamientos públicos, como el centro de salud, y la movilidad sobre la que además del autobús urbano ha citado la posible prolongación de la Línea 1 del tranvía para una mejor conectividad.