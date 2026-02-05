La provincia de Teruel necesita "un régimen fiscal específico", asegura Feijóo (PP)

El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido una rueda de prensa en el Centro de Interpretación de la Semana Santa de Calanda. - EUROPA PRESS

CALANDA (TERUEL), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, en su visita a Calanda, que la provincia de Teruel necesita "un régimen fiscal específico" como territorio despoblado.

Feijóo ha defendido los incentivos que permite la UE para las zonas despobladas, con rebajas de las cuotas de la Seguridad Social, como son las ayudas al funcionamiento empresarial, prometiendo elevarlas al 20%, también "políticas fiscales específicas sobre otros impuestos".

Tras visitar el Centro de Interpretación de la Semana Santa de la localidad acompañado por el alcalde, José Alberto Herrero (PP), Feijóo ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha aseverado que "está claro que lo que necesita Teruel es industria e inversión", también "mejorar sus infraestructuras y actuar al máximo con las ayudas y la discriminación positiva que la Unión Europea permite en la provincia de Teruel: Este es el compromiso".

En este día de visita a la provincia de Teruel --esta tarde estará en Alcañiz--, Alberto Núñez Feijóo ha aludido al cierre, en 2020, de la Central Térmica de Andorra, en la cercana comarca de Andorra-Sierra de Arcos, señalando que constituye "uno de los ejemplos en el que no da igual quién gobierna en España".

Ha puesto de relieve "los resultados dramáticos que ha supuesto el cierre precipitado de la central térmica, un ejemplo de la frivolidad con la que se adoptan las decisiones y de la improvisación", señalando que la comarca está viviendo "una década de contracción" económica "y por lo tanto de decadencia".

El presidente del PP ha atribuido el cierre de la térmica a "una política energética irresponsable, improvisada", que es "una de las causas de por qué España ha sufrido el primer apagón de su Historia" ya que no hay energía "de respaldo" a las renovables y "cuando se cierra antes de que toque, automáticamente se produce este tipo de inestabilidades en la red".

Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "cerró una central que funcionaba, que tenía una vida útil para muchos más años, que suponía el 75% del PIB del Ayuntamiento y el 15% de la provincia".

TRANSICIÓN JUSTA

La denominada transición justa "no fue ni una transición ni fue justa", ha continuado Núñez Feijóo, indicando que "se hizo de forma abrupta y ninguno de los proyectos industriales que comprometió --Sánchez-- están funcionando y dando empleo a la comarca", pero "Sánchez quería la foto de la demolició de la central".

Ha recordado que siendo presidente de la Xunta de Galicia vio cómo se cerró la central térmica de As Pontes, "también simplemente porque el Gobierno quería una foto de cómo se cierran todas las centrales térmicas" aunque sean solventes, "tengan vida útil" y se hayan realizado inversiones para disminuir las emisiones a la atmósfera.

En As Pontes y Andorra se ha visto "cómo las comarcas se van deteriorando, cómo los proyectos industriales comprometidos no se van ejecutando y cómo hay una decadencia y un paro que antes no había: Es lo que pretenden hacer con la central nuclear de Almaraz (Cáceres), espero que hayamos llegado a tiempo" para evitar su cierre.

En Andorra "está muy claro que es muy fácil cerrar la industria, pero es muy difícil abrir industria", ha continuado Núñez Feijóo, recalcando que "no hay posibilidad de empleo ni de progreso económico si no hay centros de trabajo", de manera que el cierre de la industria "supone despoblación, paro, disminución de la actividad económica, decadencia".

De esta forma, "la política energética improvisada del Gobierno produce pérdida de oportunidades, promesas incumplidas, un éxodo de la población", ha enfatizado Feijóo, para quien el Miteco "no podía hacer políticas más en favor de la despoblación que cerrar industrias con vida útil".

Frente al modelo del "desmantelamiento", Feijóo ha defendido para Teruel "el modelo de la captación de inversión, de la creación de puestos de trabajo, del crecimiento económico y, con todo ello, el modelo de la financiación de los servicios públicos".

"No se puede cerrar algo que funciona sin enchufar algo, a la vez, que empiece a funcionar y a sustituir el trabajo destruido por el nuevo trabajo", ha manifestado el presidente del PP, apostando por trabajar de la mano del presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, "para que Teruel y Aragón dejen de ser objeto de la mentira y del engaño del Gobierno y se conviertan en una tierra de oportunidades".