La próxima edición del Festival Retina de Zaragoza da el salto a salas emblemáticas de Madrid y Barcelona

El interés creciente que ha ido consolidando Retina, el Festival de Cine y Música de Zaragoza durante ocho ediciones, ha propiciado que su formato original adquiera un carácter nacional al presentarse por primera vez en las dos ciudades de mayor tamaño en España, Madrid y Barcelona antes de recalar en su emplazamiento habitual, Zaragoza.

En la novena edición, este 2026 mantiene el formato original en el que músicos contemporáneos componen nuevas bandas sonoras para películas icónicas y las interpretan en directo sobre la proyección, transformando cada sesión en una experiencia audiovisual única frente al público.

El Ayuntamiento de Zaragoza, que colabora desde la puesta en marcha de este festival en 2018 y, también pone a disposición de los organizadores el Teatro del Mercado como uno de los escenarios de proyección, junto con Caixaforum. Además de la expansión geográfica, también el calendario será el más amplio de los celebrados hasta la fecha, con un programa entre enero y marzo.

Barcelona abrirá la edición los días 28 y 30 de enero; Madrid tomará el testigo los 13 y 14 de febrero; y Zaragoza cerrará el festival entre el 23 de febrero y el 8 de marzo, concentrando una parte esencial de la programación.

La llegada de Retina a Barcelona y Madrid es el resultado de un proceso de maduración y crecimiento sostenido del festival, impulsado por la acogida de un formato que ha sabido conectar con públicos diversos y generar una comunidad fiel en torno a la experiencia compartida del cine y la música.

Tras años consolidando su propuesta desde Zaragoza, Retina ha presentado sus producciones de forma puntual en ciudades como Barcelona, Gijón, Logroño, Madrid, San Sebastián, Sevilla o Valencia. La edición de 2026 supone un nuevo paso en esa evolución. Por primera vez, el festival amplía su presencia a Barcelona y Madrid dentro de una misma edición.

Este crecimiento responde a una demanda sostenida del público cinéfilo y amante de la música de ambas ciudades. Todo ello se produce sin renunciar al espíritu creativo y al modelo de producción que han definido a Retina desde sus inicios.

NUEVAS LECTURAS SONORAS

Uno de los rasgos que definen Retina es su apuesta decidida por la creación contemporánea, uno de motivos que también valora el Ayuntamiento de Zaragoza para respaldar año tras año el festival.

Las propuestas de su segmento principal de programación parten de encargos específicos del festival a músicos y creadores actuales, que componen nuevas bandas sonoras concebidas expresamente para dialogar con cada película desde el sonido y que después interpretarán en directo sobre la proyección de los filmes.

Este cruce entre imágenes ampliamente reconocidas y lenguajes musicales del presente permite al público reencontrarse con grandes iconos del cine desde una perspectiva renovada.

El sonido no acompaña, sino que introduce matices, tensiones y nuevas lecturas, convirtiendo cada sesión en una experiencia singular. La música interpretada en directo transforma la proyección en un acontecimiento irrepetible.

PROGRAMACIONES PROPIAS

La edición de Retina en Barcelona se celebrará en Paral·lel 62 y Casa Montjuïc y propondrá dos relecturas sonoras de títulos fundamentales del cine español reciente. El dúo ZA! interpretará en directo sobre la proyección de la película su nueva banda sonora para El día de la bestia (Álex de la Iglesia, 1995), revisitando desde el presente una de las películas más influyentes del cine español de los noventa.

Edu Baos, integrante del grupo León Benavente, presentará en directo su música para Tesis (Alejandro Amenábar, 1996), ofreciendo una nueva aproximación sonora a un thriller clave de la cinematografía española. Tras su recorrido por distintas ciudades, estas reinterpretaciones llegan ahora por fin a Barcelona.

Madrid toma el relevo en espacios de referencia En Madrid se celebrará en el Cine Doré, sede de la Filmoteca Española, y La Casa Encendida, dos espacios de referencia para la exhibición cinematográfica y la creación contemporánea, a los que se sumarán nuevas actividades y sedes que se anunciarán próximamente.

La programación madrileña arrancará el viernes 13 de febrero en el Cine Doré con la proyección de El fantasma de la libertad (Luis Buñuel, 1974), acompañada por la música de Santoral.

Se trata de una nueva banda sonora creada como encargo del festival para la edición 2022 de Retina, una reinterpretación que conecta con el universo surrealista del cineasta aragonés desde una sensibilidad musical contemporánea.

La propuesta se completa con una nueva lectura de Alicia en el país de las maravillas (Clyde Geronimi, Hamilton Luske y Wilfred Jackson, 1951), para la que Sanspok ha compuesto una nueva banda sonora que interpretará en directo sobre la proyección de la película.

ESTRENOS EN ZARAGOZA

La Parada final en Zaragoza, entre el 23 de febrero y el 8 de marzo acogerá los estrenos absolutos de la mayoría de las producciones de esta novena edición, consolidándose como el punto de partida de los proyectos impulsados por Retina. La programación se desarrollará en el Teatro del Mercado y CaixaForum Zaragoza.

La propuesta incluirá la reinterpretación sonora de Dos tontos muy tontos (Peter y Bobby Farrelly, 1994), con música original de Gilipojazz, y de Acción mutante (Álex de la Iglesia, 1993), a cargo de Niña Coyote Eta Chico Tornado, que dialogará desde el rock con el universo salvaje y grotesco de la película.

La programación continuará con una nueva lectura musical de Verano 1993 (Carla Simón, 2017), para la que Ixeya ha compuesto una banda sonora original, y con Alicia en el país de las maravillas (1951), en una versión con música interpretada en directo por Sanspok.

En estas semanas se producirá también el estreno absoluto de Un año, una noche (Isaki Lacuesta, 2022), con nueva banda sonora de Fantasma Sur, proyecto en cuyas filas se encuentra el propio director de la película, y una reinterpretación sonora de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), a cargo de Zabala.

La programación se completa con Kirikú y la bruja (Michel Ocelot, 1998), que regresa al festival tras la excelente acogida obtenida en la edición anterior, nuevamente con música en directo de Rosin de Palo. Kirikú y la bruja y Alicia en el país de las maravillas son propuestas aptas para que el público familiar pueda disfrutar también de Retina. Las entradas para los distintos eventos de Retina 2026 pueden adquirirse desde la web del festival.

La programación se irá completando en las próximas semanas, ya que todavía quedan algunas actividades y ubicaciones por confirmar. Además del consistorio, retina está respaldado por Cervezas Ámbar, Fundación La Caixa, Gobierno de Aragón y Universidad San Jorge. Además, se suman Filmoteca Española y Fundación Montemadrid para Madrid.