El proyecto europeo PEATLESS avanza hacia ensayos a mayor escala de alternativas a la turba en horticultura

Imagen de una hoja verde grande - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo PEATLESS avanza en Aragón en la evaluación de alternativas a la turba para tres sistemas hortícolas: champiñón, semilleros y plantas ornamentales.

Próximo al ecuador de sus tres años de duración, el proyecto europeo avanza desde los ensayos de laboratorio hacia pruebas a mayor escala en instalaciones de investigación, para evaluar el comportamiento de las mezclas seleccionadas y determinar los ajustes de manejo que requiere su uso.

Los ensayos realizados hasta ahora han permitido seleccionar mezclas que están pasando a una evaluación a mayor escala, adaptada a las necesidades de cada sistema de cultivo.

En champiñón, CTICH ha evaluado 20 alternativas a la tierra de cobertura tradicional, basada en turba negra y rubia, que se coloca sobre el sustrato colonizado por el hongo. Tras finalizar los ensayos iniciales, está iniciando pruebas semicomerciales con las alternativas seleccionadas, entre ellas algunas completamente libres de turba.

INAGRO también está evaluando a mayor escala mezclas para esta aplicación, incluidas algunas sin turba. En semilleros, CITA ha seleccionado cinco formulaciones para continuar su validación, entre ellas una completamente libre de turba que incorpora lana de oveja.

Por su parte, INAGRO ha probado 62 mezclas con 15 materias primas.Los ensayos exploran materiales como fibras vegetales, corteza compostada y sustrato poscultivo de champiñón.

En ornamentales, CIC y AVI estudian mezclas con compost y piedra pómez. La selección debe responder a las necesidades de cada cultivo, desde la retención de agua hasta la estabilidad de la mezcla durante su uso.Las primeras observaciones apuntan a retos concretos para los productores.

En champiñón, ajustar el riego es clave para el comportamiento de las tierras de cobertura alternativas. En los ensayos de INAGRO con bloques prensados para semilleros, las mezclas permiten una buena germinación y crecimiento, pero todavía necesitan mayor cohesión para soportar el trasplante mecánico. Estos avances siguen sujetos a validación.

El proyecto pretende abordar no solo las barreras técnicas, sino también las económicas y de adopción que dificultan la incorporación de alternativas con menor contenido de turba por parte del sector.

DEL LABORATORIO AL SECTOR

En paralelo, PEATLESS ha desarrollado durante 2026 su primera campaña territorial con foco en La Rioja. La campaña ha incluido acciones dirigidas a acercar el proyecto a productores y profesionales, entre ellas un webinar informativo sobre el proyecto y los estudios realizados hasta el momento, además de contenidos y canales de información específicos para el sector.

Además, el proyecto ya ofrece sus primeras fichas técnicas y seis infografías, concebidas para trasladar conocimiento técnico a formatos más accesibles y útiles para productores, asesores y otros profesionales.

PRÓXIMOS PASOS

Durante este próximo periodo, PEATLESS continuará los ensayos de las formulaciones seleccionadas y la preparación de pruebas en cultivos comerciales. El trabajo incluirá sensores para el seguimiento de los cultivos y evaluaciones técnicas, ambientales y económicas que ayuden a valorar su futura adopción.

El objetivo es reducir la dependencia de la turba sin comprometer la productividad ni la calidad, una meta que deberá contrastarse en las siguientes fases.

"Los primeros ensayos nos están ayudando a identificar qué mezclas merece la pena seguir evaluando y qué cambios de manejo pueden necesitar. El siguiente paso es comprobar su comportamiento a mayor escala para ofrecer a los productores información útil sobre su posible aplicación", ha señalado la directora del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja, Margarita Pérez, socio coordinador de PEATLESS.

Este proyecto reúne a 12 socios de España, Bélgica, Italia y Suiza. Se desarrolla de mayo de 2025 a abril de 2028 y cuenta con 4,2 millones de euros de financiación de Horizonte Europa y de la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación de Suiza (SERI). Para más información, se puede consultar la página 'https://peatless.eu/'.