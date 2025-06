El proyecto Life Zero Energy Mod pone de manifiesto la importancia del hidrógeno para una habitabilidad sostenible

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza ha acogido esta semana la jornada 'Arquitectura sostenible y renovables: el futuro con energía propia', organizada por la Fundación Hidrógeno Aragón.

El encuentro ha supuesto el cierre del proyecto Life Zero Energy Mod (Zero Energy Habitable Mobile Modules in Europe), desarrollado durante los últimos cuatro años.

Este proyecto, financiado por el programa Life de la Unión Europea, ha estado coordinado por la Fundación Hidrógeno Aragón y ha contado con la participación del Centro Universitario de la Defensa y de las empresas B-Haus, especializada en construcción passivhaus y ARPA EMC, con una amplia trayectoria en la instalación, mantenimiento y diseño de equipos móviles de campaña militares y de emergencia.

Durante su desarrollo se ha diseñado, construido y demostrado un prototipo de tres módulos habitables que reúne producción y almacenamiento de hidrógeno en una edificación temporal, una solución robusta que integra passivhaus, energías renovables e hidrógeno para proporcionar autonomía energética en ubicaciones remotas o sin respaldo de red eléctrica.

El proyecto ha conseguido demostrar que la tecnología está lista para aplicaciones reales civiles y militares, con beneficios ambientales tan evidentes como una reducción del 85% en el consumo energético frente a otras soluciones tradicionales. En todo este tiempo se han producido más de 15.000 kilovatios hora (kWh) a partir de fuentes renovables y se ha ahorrado el uso de más de 17.000 litros de diésel, al tiempo que se ha evitado la emisión de 45 toneladas de dióxido de carbono (CO2) y de 0,6 de óxidos de nitrógeno (NOx) anuales a la atmósfera.

Life Zero Energy Mod ha demostrado, en definitiva, que se puede hacer innovación desde Aragón trabajando hacia la independencia de energética sin combustibles fósiles, mejorando el confort y la habitabilidad respecto a soluciones actuales utilizadas en bases militares.

Sin duda un gran paso hacia la construcción industrializada y modular (edificación contenerizada) con claras aplicaciones prácticas como las mencionadas o el respaldo energético en hospitales.

La jornada contó con la participación de la directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón, Mar Paños y permitió a los asistentes conocer, además de este proyecto que ha sido premiado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, el papel que pueden jugar el hidrógeno y las energías renovables en entornos extremo, en la construcción del futuro o en proyectos sociales y humanitarios.