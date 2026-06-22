El proyecto Medulizar consigue casi 27.500 euros para incorporar a una investigadora en cáncer hematológico en Aragón

1098461.1.260.149.20260622154318 El catedrático Julián Pardo, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el presidente de la Asociación Dona Médula Aragón, Ignacio Torrubia. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Dona Médula, que desarrolla tareas de apoyo a los pacientes de enfermedades hematológicas y de sensibilización social, se ha incorporado al Fundraising Unizar, la plataforma de mecenazgo de la Universidad de Zaragoza, y han obtenido aportaciones por valor de 27.467 euros para integrar a una investigadora especializada, Lorena Sancho.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha calificado este lunes, en una rueda de prensa, la incorporación de la investigadora Lorena Sancho como un "importante hito". Ha estado acompañada por el presidente de la Asociación de pacientes hematológicos Dona Médula Aragón, Ignacio Torrubia, y el catedrático de Inmunología de la Universidad de Zaragoza, Julián Pardo, quien dirige el grupo de I+D de Inmunoterapia, Infección, Inflamación y Cáncer, integrado en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón.

El proyecto "se planteó con el objetivo de recaudar fondos para financiar un año de contratación de personal investigador de apoyo al grupo que lidera el doctor Pardo y económico cercano a los 29.000 euros" y ha sido "gracias al trabajo de Dona Médula y al compromiso de numerosas personas, entidades colaboradoras y donantes, que se ha alcanzado en apenas 15 meses".

Por tanto, para Bolea "MeduliZAR es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre una asociación comprometida con una causa social y una universidad pública puede contribuir al impulso de la investigación biomédica".

Dona Médula unió a esta iniciativa de captación de fondos hace un año, se marcó como objetivo conseguir 29.780 euros, la cantidad con la que podrían incorporar a un investigador al grupo de I+D de Inmunoterapia, Infección, Inflamación y Cáncer.

Por su parte, el presidente de la Asociación de pacientes hematológicos Dona Médula Aragón, Ignacio Torrubia, ha recordado los inicios de la asociación, cuando en 2012 tres expacientes de leucemia decidieron combatir el desconocimiento sobre la donación de médula. Torrubia ha añadido que la entidad tiene tres objetivos principales: promover la información sobre estas enfermedades, acompañar a los pacientes e incentivar la investigación.

En este sentido, ha afirmado que con la presencia del proyecto Medulizar en la plataforma de Fundraising de la Universidad de Zaragoza "lo que deseamos y esperamos es poder ser parte de los avances que permitan que los pacientes hematológicos tengan más esperanza de vida".

INVESTIGACIÓN

El catedrático de Inmunología de la Universidad de Zaragoza, Julián Pardo, referente internacional en el estudio de la respuesta inmune en el cáncer y en el desarrollo de nuevos tratamientos de inmunoterapia, con más de 26 años de trayectoria investigadora, ha recalcado el valor de la ciencia.

"La investigación necesita apoyo. Con las aportaciones recibidas por Dona Médula se ha podido contratar una persona que se dedicará a buscar terapias con potencial para mejorar la vida de los pacientes", ha explicado el investigador.

La persona contratada en este proyecto investigará nuevas terapias basadas en células CAR-NK mejoradas. Estas terapias buscan aumentar la capacidad de las células NK para reconocer y eliminar las células cancerosas, así como neutralizar los mecanismos que emplea el tumor para escapar de la respuesta inmunitaria.

Ha detallado que la línea de investigación del grupo de I+D de Inmunoterapia, Infección, Inflamación y Cáncer está orientada al estudio de las defensas --sistema inmunológico o inmunitario-- y cómo esas defensas protegen del desarrollo de cáncer o de las infecciones. Por otro lado, ha continuado Pardo, en "cómo, si estas defensas fallan en vez de protegernos frente a lo malo, atacan a los tejidos sanos, a lo bueno, provocando enfermedades conocidas como autoinmunes".

"El ánimo es modular las defensas para intentar eliminar los tumores o las infecciones, activándolas cuando fallan o regularlas, inhibiéndolas para que no provoquen autoinmunidad, de modo que una cosa y la otra no sean incompatibles", ha apostillado.

Una de las líneas de investigación principales del grupo y que más potencial de aplicarse en los pacientes a corto plazo es el desarrollo de nuevas inmunoterapias en cáncer, especialmente las que consisten en coger dos tipos de células del sistema inmune, que son las que habitualmente nos protegen de los tumores y de las infecciones, pero que cuando se detecta un cáncer, lamentablemente han fallado por un motivo u otro, y que se llaman linfocitos T citotóxicos y NK que nos protegen de modo natural frente al cáncer.

"Queremos hacer un CAR-NK de última generación, en el cual no solo le damos una herramienta para reconocer el tumor, sino que va a producir una sustancia adicional que va a contrarrestar el mecanismo que tiene el tumor para bloquearlo, reconocerlo y contrarrestar".

MECENAZGO UNIVERSITARIO

Con esta campaña, la Universidad de Zaragoza sigue avanzando en su iniciativa Fundraising Unizar para impulsar acciones de mecenazgo universitario. Se trata de una de las primeras universidades públicas españolas que se lanzan a desarrollar este tipo de acciones, ya que sólo el 19% de las universidades españolas --10 públicas y 6 privadas de las 84 españolas-- disponen de un programa específico de fundraising.

Como se recoge en sus Estatutos, la Universidad de Zaragoza está totalmente comprometida con todo tipo de causas --sociales, culturales, medioambientales, de igualdad de género-- promovidas por diversos colectivos --estudiantes, asociaciones, personal de la universidad-- para poder impulsar proyectos que sirven para avanzar hacia una sociedad mejor y más justa.

En esta misma línea, Fundraising Unizar cuenta con el apoyo del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.

BALANCE FUNDRAISING UNIZAR

La iniciativa Fundraising Unizar comenzó su andadura en mayo de 2021. Se estrenó con una captación de fondos para el coro Cantatutti, vinculado a la Facultad de Educación y que utiliza la música como nexo de unión entre personas de diversos orígenes, niveles socioeconómicos, formativos o culturales, edades y también con y sin diversidad funcional.

Después le siguió el proyecto Obgyn, desarrollado por la ONG Phileos, una Organización No Gubernamental de carácter sanitario formada principalmente por médicos de la Facultad de Medicina, que ha destinado las aportaciones económicas a la atención a partos y asistencia durante el preparto, el parto y el posparto en Filipinas.

Esta ONG ha conseguido dar estabilidad al proyecto con las administraciones locales y, por esa razón, ha cambiado su destino. Ahora, los fondos se dedicarán a mejorar el acceso a la atención médicas a la población más vulnerable de Addis Abeba, en Etiopía.

Llegó más tarde MovEnRed, destinada a la prevención del suicidio y dirigida, fundamentalmente, a padres de hijos adolescentes y jóvenes. Le siguió Motostudent, para piezas y materiales que los estudiantes Unizar necesitaban para crear innovadoras motocicletas con capacidad para competir en el desafío de Motorland que se celebró en octubre de 2025.

También se ha hecho realidad gracias al Fundraising Unizar el espacio Comunizar, situado en la Facultad de Economía y Empresa y abierto para elaborar trabajos o mantener reuniones.

La última incorporación es el proyecto MeduliZAR, que ya ha logrado suficiente cantidad para contratar a una investigadora especializada en los cánceres sanguíneos más letales --leucemias mieloides y el mieloma múltiple-- para el desarrollo de nuevas terapias.

Todos estos proyectos que han contado con el respaldo de la iniciativa Fundraising Unizar han logrado, además de aportaciones económicas para alcanzar más objetivos, una visibilidad a su labor social dentro y fuera de la comunidad universitaria.