El proyecto de ocio inmersivo 'Kartex' de Puerto Venecia premiado con Bronze Award en los Solal Awards

El shopping resort de Zaragoza ha recibido el reconocimiento internacional Bronze Award en los prestigiosos Solal Awards. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia ha añadido un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria. 'KARTeX-Immersion in Motion" obtuvo el Bronze Award en la categoría Emerging Technology de los Solal Awards 2026, los galardones europeos celebrados ayer en Budapest que distinguen las mejores iniciativas de marketing, innovación y creación de valor en espacios comerciales y de retail.

El premio reconoce la apuesta del shopping resort de Zaragoza por incorporar nuevas formas de ocio y tecnología a sus espacios. A través de su proyecto 'El Ciclo del Tiempo', KARTeX, desarrollado por la empresa Deusens, transformó un local comercial en una experiencia inmersiva que combinaba un circuito físico de karts a pedales con tecnología de realidad extendida (XR), haciendo que el desplazamiento real de los participantes tuviera su reflejo simultáneo en un entorno virtual mientras avanzaban por diferentes escenarios digitales, resolvían retos y recogían objetos virtuales. La experiencia fue concebida para públicos de distintas edades y adaptada también a personas con movilidad reducida.

El proyecto permitió, además, dar un nuevo uso a un espacio comercial a través del entretenimiento tecnológico, uno de los aspectos que ya había llevado a KARTeX a ser seleccionado como finalista tanto en los Solal Awards como en los Premios de la Asociación Española de Centros Comerciales 2026.

CUATRO PROYECTOS, OCHO NOMINACIONES EN UN MISMO AÑO

El Bronze Award culmina un año especialmente destacado para Puerto Venecia en los principales reconocimientos del sector. Cuatro proyectos desarrollados en el complejo han sido seleccionados tanto en los Solal Awards como en los Premios AECC, sumando ocho nominaciones entre las dos convocatorias que refuerzan el modelo de este shopping resort que combina actividad comercial y experiencias y que sitúa el ocio como una parte cada vez más relevante de su propuesta.

Junto a KARTeX, The Champions Burger fue seleccionado en los Solal Awards por su capacidad para incorporar nuevos usos a los espacios y en los Premios AECC como Mejor Acción de Specialty Leasing. La Semana del Medio Ambiente-Gran Subasta con IKEA recibió nominaciones por su vertiente de responsabilidad social y sostenibilidad, mientras que la nueva identidad corporativa de Puerto Venecia fue reconocida en las categorías vinculadas al marketing estratégico y a las grandes campañas de marketing.

ZARAGOZA COMO REFERENTE DE COMPRAS Y OCIO

El Bronze Award se incorpora a una trayectoria que acompaña a Puerto Venecia prácticamente desde el nacimiento del proyecto. En 2010 recibió una mención especial de los Premios AECC, en la categoría de Nuevas Fórmulas de Comercio Integrado, el Premio Silver de los Solal Awards en 2011, el MAPIC Award al Mejor Desarrollo Comercial y de Ocio del Mundo en 2013, único activo comercial en España con este galardón y el reconocimiento Highly Commended de los Solal Awards en 2022.

En 2025, Puerto Venecia fue además seleccionado entre los tres finalistas mundiales de MAPIC como uno de los proyectos de retail más influyentes de los últimos 30 años.

Este reconocimiento llega en un momento de fortaleza para el complejo, prácticamente al cien por cien de ocupación y con más de 14.000 metros cuadrados de aperturas y espacios renovados durante el primer semestre de 2026. Tras superar los 8 millones de visitantes en los seis primeros meses, prevé cerrar el año con casi 21 millones.

Con 600.000 metros cudrados de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable, Puerto Venecia es el complejo comercial más grande de España y uno de los mayores de Europa, reforzando así el posicionamiento de Zaragoza como destino de compras, restauración y ocio.