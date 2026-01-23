Un proyecto refuerza la recogida de residuos de textil y calzado que garantiza trazabilidad y reutilización en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza, la UTE "A Todo Trapo-A Ropa2" y la entidad RE-VISTE --Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)-- ponen en marcha el proyecto piloto de gestión y recogida del textil y de calzado - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 23 Ene. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Zaragoza, la UTE "A Todo Trapo-A Ropa2" y la entidad RE-VISTE --Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)-- ponen en marcha el proyecto piloto de gestión y recogida del textil y de calzado que garantiza la trazabilidad y su posterior reutilización.

Este proyecto experimental está impulsado por la Federación Española de Municipios de Provincias (FEMP) y se desarrollará también en otras cinco localidades españolas de menor tamaño.

Esta mañana se ha firmado el convenio por el que la capital aragonesa será la ciudad más grande de España en la que se implanta esta iniciativa, que tiene como objetivo testar un modelo colaborativo y sostenible que permita dar una segunda vida útil a los tejidos, bien a través de un segundo uso, como reutilización, o bien a través de su reciclado, apostando por la circularidad y el desperdicio cero.

El convenio se traduce, como primera acción visible, en la instalación de 30 contenedores adicionales a los 49 ya instalados en los distritos Sur, Torrero, y Delicias para la recogida del textil y calzado usados, con un alcance, en estos distritos, de casi 150.000 ciudadanos. En Zaragoza hay un total de 376 contenedores en toda la ciudad.

Tal y como ha explicado la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, "Zaragoza, una vez más, encabeza un proyecto cuyo horizonte es reducir al máximo los residuos de textil y calzado, adelantándonos a la anunciada implantación del Real Decreto que regulará esta materia".

En la actualidad, el reciclaje o recuperación de textil tiene un carácter voluntario basado, además, de un fin social importante: dar una nueva vida a la ropa usada en buen estado, de manera que pueda ser recuperada por otras personas o incluso volver al circuito comercial.

"Sin embargo --ha aclarado Gaudes-- la futura normativa implicará tanto a los ciudadanos como a las empresas productoras en la gestión de todo el residuo, como hacemos ahora con el vidrio, los envases o el papel/cartón.

La idea, ha precisado es que en un futuro no lejano habrá que poner en marcha los sistemas necesarios para que todo este residuo pueda ser recuperado, no sólo como ropa usada, sino para cualquier otro uso que pueda ser útil, incluido el industrial.

Esta adaptación a la futura normativa implicará no sólo a la ciudadanía, sino también a las empresas productoras tal y como sucede con el vidrio, los envases y el papel/cartón.

CLAVE Entre los puntos clave de la normativa en proyecto destacan la prevención y reducción de residuos textiles y de calzado, limitando colecciones y volumen de productos puestos en el mercado. Otro es la prohibición de destrucción de excedentes textiles y de calzado no vendidos. Asímismo, lso municipios deberán organizar la recogida separada de estos residuos; y los fabricantes financiarán y organizarán la gestión de estos residuos --recogida, clasificación, tratamiento--.

El sector gestionará el cumplimiento a través de estos sistemas, punto en el que nace RE-VISTE; y entre los objetivos figura la recogida separada del 50% en 2030, 70% en 2035; y para la preparación para la reutilización el 35%.

UN MODELO EXPERIMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL TEXTIL

El proyecto piloto busca, mediante la colaboración con un grupo de municipios y operadores que gestionan actualmente este servicio, desarrollar y evaluar un marco de relación entre operadores, administraciones públicas y SCRAP (RE-VISTE) que garantice la implantación de un modelo eficiente, trazable y digital para estos residuos.

Los aprendizajes obtenidos del proyecto servirán para definir acciones y expandir progresivamente el modelo de gestión circular de residuos textiles a nivel nacional.

Zaragoza participa en este proyecto al ser un escenario "idóneo" puesto que es una gran ciudad que, además "ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad", ha resaltado Gaudes. También colaboran en este proyecto otras localidades de menor tamaño y distintas características sociológicas, para saber las necesidades de cada tipo de municipio y garantizar la mejor gestión.

Esta iniciativa no sólo pretende reutilizar y gestionar para su reciclado estos materiales, sino fomentar la conciencia ambiental y los hábitos de consumo responsables convirtiendo a Zaragoza en un ejemplo de participación ciudadana y de la sostenibilidad urbana.

"La colaboración es clave para impulsar un sistema de reciclaje eficiente que promueva la economía circular y la sostenibilidad en la industria del textil y del calzado en España", ha afirmado el director general de RE-VISTE, Juan Ramón Meléndez.

"Zaragoza es un ejemplo de cooperación entre instituciones, empresas y ciudadanos, demostrando que trabajando juntos podemos construir un futuro más sostenible y responsable para la ciudad y el país", ha comentado.

UTE DE RECOGIDA TEXTIL EN ZARAGOZA

Las dos empresas de inserción que forman parte de la UTE que gestiona la recogida textil en Zaragoza, A Todo Trapo/A Ropa2, cuentan con una experiencia de más de 12 años en la recogida selectiva del textil y su gestión.

Desde 2019 realizan esta actividad en el marco de la adjudicación municipal de Zaragoza para la colocación de contenedores de recogida de ropa usada, calzado y otros textiles.

En la capital aragonesa se recogen anualmente más de 2.000 toneladas de ropa, que son 2,7 kilos por habitante, lo que sitúa a Zaragoza en el grupo de cabeza de las ciudades españolas, pero aún lejos de los estándares europeos.

La figura de las empresas de inserción en el sector de la recogida y gestión textil permite vincular el cuidado del medioambiente con la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social. En la actualidad, a través de la actividad desarrollada por aRopa2 y A Todo Trapo está generando 31 empleos.

Además, la actividad permite cubrir necesidades de vestido a personas atendidas en servicios sociales. Se atienden a 1.396 familias derivadas desde el Ayuntamiento de Zaragoza, Cáritas Diocesana de Zaragoza y otras entidades sociales de la ciudad para la entrega social de ropa. Se cifra en 145.131 las prendas de ropa reutilizadas localmente en venta minorista o entrega social en los distintos establecimientos y/o eventos.

Entre ellos está la Tienda Moda Re de las calles Mariano Royo y plaza del Portillo 3; además del córner Moda Re en Hipermercados Alcampo Los Enlaces, Utrillas y Utebo; el Espacio aRopa2 de la calle Benjamin Franklin, 9; y diversas Ferias y mercadillos en los que además se fomenta la sensibilización social y medioambiental.

BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

Sin la aportación ciudadana, no sería posible este triple beneficio en los ámbitos medioambiental y social. Por eso son también fundamentales las acciones de sensibilización que ambas empresas vienen desarrollando en distintos ámbitos: centros educativos, asociaciones juveniles o asociaciones vecinales.

Además, los espacios de venta de ropa de segunda mano se convierten en puntos de integración, donde la ciudadanía puede acceder en igualdad de condiciones, independientemente de su situación social, a la compra de ropa, calzados y complementos.

RE-VISTE representa un impulso significativo a la economía circular del textil y calzado en España, posicionándose como una herramienta útil e integral para la transformación sectorial a un marco de economía circular, contribuyendo activamente a la construcción de un futuro más eficiente e innovador.

Este SCRAP --Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor-- está formado por Decathlon, El Corte Inglés, H&M, IKEA, Inditex, KIABI, Mango, Mayoral, Primark, Sprinter/JD, Tendam, y Carrefour que trabajan juntas para hacer efectiva la recogida, reutilización y reciclaje de textiles y calzado en España.