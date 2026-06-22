El Proyecto Stars amplía los caminos escolares seguros y el uso de bici en 32 colegios de Zaragoza

El Proyecto Stars de movilidad sostenible amplía los caminos escolares seguros y el uso de bici en 32 colegios - DANI MARCOS

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de centros educativos zaragozanos se han sumado al Proyecto Stars --Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools--, que nace en Londres y que fomenta la movilidad sostenible y autónoma como peatones y ciclistas de los alumnos de primaria y secundaria respectivamente.

El Ayuntamiento de Zaragoza, que administra a nivel local todas las acciones que engloba este plan y que facilita los desplazamientos de los escolares entre su domicilio y los centros, ha acogido esta mañana la entrega de placas identificativas a los seis nuevos integrantes de la Red Stars Zaragoza en los cursos 2024/25 y 2025/26.

En concreto, se han incorporado el CEIP Aljafería, el CEIP Cortes de Aragón, el CPI Zaragoza Sur y el CPI Rosales del canal, así como el IES Corona de Aragón y el IES Medina Albaida.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha ejercido como anfitriona de este acto en el que se simboliza el compromiso de los colegios a incluir en sus Planes de Centro el fomento de una movilidad sostenible activa y autónoma.

Durante el acto, ha señalado "la importancia de que el compromiso institucional con la movilidad sostenible se amplifique con la participación directa de los ciudadanos y las entidades. Más aún, si cabe, cuando estamos ayudando a los niños y adolescentes a familiarizarse con su entorno y ofrecerles autonomía cuando van y vuelven a sus centros educativos, caminando o en bicicleta".

TRAYECTORIA

En esta cita también ha participado la jefa de Servicio de Movilidad y Educación Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico, Raquel Marquina; y el director general de Política Educativa, Equidad, Ordenación y Formación del Gobierno de Aragón, José Luis Ferrando.

El Proyecto Stars comienza en Zaragoza bajo la denominación de Caminos Escolares y ha crecido y evolucionando hasta integrarse en el Proyecto Stars, origen de la actual Red Stars Zaragoza de la que forman parte 32 centros educativos, 20 de ellos de educación primaria y 12 de secundaria. En total, han sido 60 los que ya han pasado por esta iniciativa social de movilidad sostenible.

Durante el recién concluido curso 2025/26, el Stars ha llevado a cabo diversas acciones con la implicación a toda la comunidad educativa --equipos directivos, profesorado, alumnado y familias--.

En primaria destacan los Planes de 5º para conseguir que estos alumnos vayan sin acompañamiento de adultos; el Día del Juego en la Calle, en el que los centros sacan sus clases y actividades al entorno escolar y la actividad de Comercios Amigos, en la que el alumnado reconoce los establecimientos de su entorno como aliados durante el camino al colegio.

En secundaria las acciones se encaminan a fomentar el uso de la bicicleta como transporte urbano. Así, se han hecho diversas acciones de seguridad vial, mecánica básica, diseño de rutas seguras, campañas de comunicación y salidas en bici con el alumnado.

Todos los centros de la Red Stars de Zaragoza cuentan con un "Profesor Stars" encargado de desarrollar las acciones en su centro. Durante el curso, participan en un seminario de profesorado para recibir formación, compartir ideas, actividades, problemas y soluciones que genera, también, una red de intercambio de experiencias.

CENTROS MIEMBROS DE LA RED STARS ZARAGOZA

Los centros miembros de este Red Stars de Zaragoza son los C.E.I.P. Sáinz de Varanda; Cándido Domingo; Hilarión Gimeno; Catalina de Aragón; Domingo Miral; Lucien Briet; Cesáreo Alierta; Hispanidad; Margarita Salas; María Zambrano; La Aljafería; y Cortes de Aragón.

A ellos se suman los C.P.I. El Espartidero; Río Sena; Julio Verne; Valdespartera 3; Soledad Puértolas; Parque Venecia; Zaragoza Sur; y Rosales del Canal.

También están los I.E.S. Pedro de Luna; Picarral; Ramón y Cajal; Ramón Pignatelli; José Manuel Blecua; La Azucarera; Corona de Aragón; Medina Albaida; y Miralbueno.