Las pruebas de ADN confirman que el cuerpo sin vida hallado en La Cartuja (Zaragoza) es de Pablo Cebolla

Archivo - Cartel con la imagen del joven, de 20 años, Pablo Cebolla Guerrero, desaparecido en Zaragoza la madrugada del 13 de febrero de 2026 - CNDES - Archivo

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que las pruebas de ADN del cuerpo sin vida hallado días atrás en La Cartuja Baja (Zaragoza) corresponden a Pablo Cebolla Guerrero, vecino de Alhama de Aragón desaparecido en las inmediaciones del río Ebro a la altura del Club Náutico de la capital aragonesa desde febrero.

El pasado 26 de abril, un ciudadano encontró el cuerpo en la ribera del Ebro y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, al ser su demarcación, mientras que el Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional lo ha comunicado a la familia.

La Delegación del Gobierno en Aragón movilizó a las Fuerzas de Seguridad del Estado tras la desaparición de Cebolla, en la madrugada del 13 de febrero, interviniendo no solo la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino también los Bomberos de Zaragoza y de la DPZ, empleando embarcaciones y drones para localizar el cuerpo.