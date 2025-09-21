El PSOE acusa a Azcón de "hipocresía" por no pedir al comisario de Agricultura la retirada de los recortes que critica

La diputada socialista en las Cortes Lorenas Canales durante su visita este domingo a Femoga junto a varios representanets de su formación. - PSOE ARAGÓN

SARIÑENA (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

La diputada del grupo parlamentario socialista en las Cortes Lorena Canales ha acusado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de mantener una "actitud hipócrita" con el sector primario aragonés y le ha reprochado la "falta de lealtad institucional" de su gobierno con el Ejecutivo central para rechazar los recortes a la Política Agraria Común (PAC), que recuerda, fueron impulsados por comisarios europeos del PP.

"Azcón se calla ante el comisario de agricultura europeo, que es del PP y es quien ha propuesto el recorte de la PAC", ha dicho. La diputada Lorena Canales ha explicado que "si de verdad Azcón tuviera voluntad de ayudar sector primario, llamaría directamente a sus compañeros del Partido Popular europeo para que retiren la propuesta de recortar la PAC, ya que, tanto el comisario de Agricultura como el de Presupuestos que han propuesto recortar la PAC, son del PP europeo".

"A Azcón solo le gustan las fotos y la confrontación", ha asegurado Lorena Canales durante su visita este domingo a la feria FEMOGA de Sariñena (Huesca). Allí, ha recordado que "hace una semana todas las comunidades autónomas acordaron con el ministro de Agricultura, Luis Planas, trabajar unidos ante una propuesta como los recortes a la PAC, que no nos gustan a nadie. Y, ha lamentado, "una semana más tarde, Azcón se hace otra foto con el sector primario aragonés desmarcándose de ese primer acuerdo institucional".

Los socialistas achacan a Azcón su "nula voluntad política" de rechazar estos recortes "porque si de verdad tuviera esa voluntad, habría llamado a sus compañeros del PP al día siguiente de conocer la propuesta".

"Azcón prefiere la confrontación con el Gobierno central al acuerdo que necesita el sector primario para rechazar este recorte", ha añadido, y le ha animado a "recuperar la senda de la lealtad institucional que es la que reclama el sector primario y la sociedad en general".