El PSOE acusa a Azcón de paralizar Aragón y critica su gestión del presupuesto, con 800 millones sin ejecutar en 2025

El diputado socialista Jorge Pastor, en rueda de prensa en las Cortes de Aragón.

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en las Cortes de Aragón, Jorge Pastor, ha acusado al presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, de tener "paralizada" la comunidad autónoma y "hacer una pésima gestión" al dejar sin ejecutar casi 800 millones de euros del presupuesto no financiero de 2025, partidas que afectan directamente a los bolsillos de los aragoneses.

Pastor ha afirmado en rueda de prensa este martes, en las Cortes de Aragón, que Azcón "va camino del tercer gobierno en menos de tres años, pero así no hay manera de gestionar políticas públicas y ejecutar presupuestos".

El parlamentario ha detallado que la falta de ejecución se observa fundamentalmente en los capítulos inversores, por ejemplo, en el importante programa de las partidas de despoblación que estaba dotado inicialmente con 23 millones de euros en 2025 se ha dejado sin ejecutar 11, 1 millones de euros, es decir, prácticamente la mitad de la cuantía, que debería haber sido destinado al medio rural aragonés.

FONDOS EUROPEOS

Asimismo, Jorge Pastor ha afirmado que "esta misma dinámica sigue en los fondos europeos que expiran en tres meses, por lo que es alarmante que 300 millones de euros de los fondos europeos no se hayan invertido y además no va a haber prórroga".

Se ha referido a que los 300 millones que se pueden perder de fondos europeos afectan a políticas muy concretas, en salud, mujer, turismo, formación profesional o reto demográfico.

Así por ejemplo, en Empleo, ha tenido un 2,4% de ejecución, o Mujer, con el 14,2%, o salud con el 17,6%. La falta de ejecución de los fondos europeos también afecta a la línea de vivienda y eficiencia energética de pisos y bloques residenciales que contaban con una partida de 78,2 millones de euros y no se ha llegado a autorizar 26 millones, con muchas comunidades de propietarios que no recibirán ayudas.

PARTIDAS SIN EJECUTAR DEL PRESUPUESTO

La baja ejecución de programas importantes del presupuesto de 2025 afecta también a temas importantes. De esta forma el programa de promoción de la mujer, con una dotación definitiva de 14, 7 millones de euros, se ha quedado sin ejecutar un total de 4,6 millones. Por tanto, solo se ha ejecutado el 68,6%.

Lo mismo sucede en otros aspectos claves, ha continuado Pastor, citando el programa de Fomento de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, con una partida de 172 millones de euros y se han dejado sin ejecutar 30,3 millones de euros.

También el programa de política integral de apoyo a las familias y de igualdad, de una partida de 7 millones de euros, se ha dejado de ejecutar más de un millón de euros; y el de gestión energética, que tenía una partida definitiva de 125,2 millones de los que solo han sido ejecutados un total de 57,5 millones, lo que deja 67,7 millones de crédito definitivo sin ejecutar.

Por todo ello, Jorge Pastor ha destacado que la incapacidad del presidente Azcón "supone la paralización de Aragón".