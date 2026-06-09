El PSOE acusa a Vox de "imponer su agenda de extrema derecha" por dejar de financiar la Cátedra de Cooperación de Unizar

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se reúne con entidades del ámbito social. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reprochado este martes a Vox que elimine la aportación del Gobierno de Aragón a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza (Unizar) para "imponer su agenda de extrema derecha y avanzar en una política de recortes que hace a Aragón más insolidario' con el resto del mundo".

La diputada socialista en las Cortes de Aragón Mónica Iglesias ha criticado que la decisión anunciada por el vicepresidente primero del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, supone "un nuevo golpe" a la cooperación, a la Universidad de Zaragoza y a la solidaridad de los aragoneses.

"Con esta decisión pierde la cooperación al desarrollo, pierde nuestra sensación como aragoneses de solidaridad con el resto del mundo y pierde la Universidad de Zaragoza", ha afirmado Iglesias, tras reunirse con entidades sociales vinculadas al ámbito de la vulnerabilidad y la migración.

La parlamentaria del PSOE a ha advertido de la "profunda intranquilidad" que estas entidades están trasladando ante las decisiones adoptadas por Nolasco en las últimas semanas. "Día sí y día también sale a anunciar medidas que preocupan mucho al sector social, a las Cortes de Aragón y al Grupo Socialista", ha lamentado.

"ES MENTIRA" QUE SE AYUDE A MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Del mismo modo, ha acusado a Nolasco de utilizar la institución y el departamento de comunicación del gobierno "para hacer política de extrema derecha" y ha censurado que trate de justificar la eliminación de la Cátedra de Cooperación apelando a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas vulnerables.

"Es mentira, es una falsedad, que con esto ayude a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Que no las use como parapeto. Estamos hablando de 30.000 euros. Con 30.000 euros no va a abrir residencias, no va a disminuir las listas de espera y la situación no va a cambiar. Lo que sí consigue es hacernos más insolidarios con el resto del mundo", ha remarcado.

La diputada del PSOE ha defendido que la cooperación internacional no es una cuestión ajena a Aragón y ha recordado que lo que ocurre fuera también tiene consecuencias directas en la comunidad.

"En el resto del mundo pasan cosas, hay catástrofes y situaciones bélicas muy complicadas, y eso también nos afecta como aragoneses, como españoles y como europeos. Lo vemos en la subida de los carburantes y de las materias primas. Lo que pasa en el mundo sí nos afecta", ha agregado.

Iglesias ha alertado además de la "deshumanización" que, a su juicio, está marcando la acción política de Nolasco: "La semana pasada hablaba de menos mujeres, esta semana le toca a la cooperación al desarrollo. ¿Qué nos va a tocar la semana que viene?", se ha preguntado.

EL PSOE NIEGA AHORRO

La parlamentaria socialista también ha cuestionado el supuesto ahorro que Vox esgrime para justificar la medida y ha instado a Nolasco a empezar por revisar su propia estructura política.

"Me gustaría preguntarle cuántos asesores tiene él que cobran 30.000 euros. Si quiere empezar a ahorrar, puede hacerlo por sus asesores y por dos direcciones generales vacías de contenido", ha apuntado.

En este sentido, Iglesias se ha referido a la Dirección General de Coordinación Institucional, "que viene a coordinar no se sabe el qué", y a la Dirección General de Desregulación, que "son dos direcciones generales que tendrá que explicar qué aportan a los ciudadanos, a las personas vulnerables, a las personas con discapacidad y a las personas mayores".

Por último, ha acusado a Vox de utilizar a las personas mayores como herramienta política mientras vota en contra de medidas que sí mejoran sus condiciones de vida. "Ahora dice que va a ayudar mucho a las personas mayores, pero en el Congreso de los Diputados Vox ha votado reiteradamente en contra de subir las pensiones", ha asegurado.

"Esa es la demostración más clara de que no están pensando en las personas mayores. Las están utilizando como herramienta política de extrema derecha", ha finalizado.