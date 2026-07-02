El PSOE advierte que el Gobierno aragonés no hace nada por garantizar médicos en verano en los centros de salud

La diputada socialista María Rodrigo. - PSOE

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Rodrigo ha lamentado que "cuando más gente hay en los pueblos, en verano, menos personal sanitario hay en los centros de salud por el abandono del Gobierno de Aragón de la Atención Primaria".

Rodrigo ha argumentado que "se ha llegado a esta situación por abandono y parálisis, porque hace un año que el Gobierno de Aragón aprobó un decreto de medidas extraordinarias con la promesa de mejorar la cobertura de plazas de difícil cobertura pero llegamos de nuevo a otro verano sin planificación, sin médicos y sin respuestas del gobierno de Azcón".

La portavoz socialista en la Comisión de Sanidad ha mostrado su preocupación ante la dejadez del Gobierno de Aragón, que ha llegado al verano sin planificar la cobertura del personal sanitario en los centros de salud y esta falta de previsión se traduce en reducción o cierre de consultas temporal. "La parte del decreto destinada a reforzar la Atención Primaria sigue sin desplegarse plenamente y el Gobierno pretende seguir anunciando nuevas medidas sin haber desarrollado ni evaluado las que aprobó hace un año", ha dicho.

La dejadez y parálisis del gobierno PP-Vox se traduce en recortes y cierre temporal de consultas en las tres provincias. "Se han amortizado plazas de médicos de familia en centros de salud como Almudévar, Bujaraloz o Ayerbe, reduciendo la capacidad asistencial y aumentando la carga de trabajo de los profesionales que permanecen", ha aseverado.

"Al problema de la desaparición de plazas, se suman los derivados de la organización estival ya que a numerosos municipios se están reduciendo consultas o cerrando temporalmente consultorios". Ha puesto como ejemplo, centros de salud como en el Sobrarbe, donde las consultas de Laspuña, Boltaña y Tierrantona, cerrarán entre 5 y 7 días entre julio y agosto; o pueblos como Torrevelilla y otros turolenses en el Matarraña o en el Bajo Martín, como La Puebla de Híjar y Samper de Calanda, donde cada vez hay menos médicos.

Rodrigo ha expuesto que en Seira el cierre del consultorio obliga a los vecinos a desplazarse para recibir asistencia sanitaria; en La Puebla de Roda, donde la consulta médica ha pasado de prestarse varios días por semana a únicamente un día semanal, y en Pedrola, se ha suspendido durante todo el verano la consulta de pediatría obligando a muchas familias a desplazarse a otros municipios para que sus hijos puedan ser atendidos.

"Existe un problema estructural en la atención primaria, un problema que se agrava precisamente cuando Aragón entra en el periodo de mayor presión asistencial del año", ha considerado María Rodrigo, quien ha mostrado su preocupación por "un verano marcado por la falta de médicos de familia, las dificultades para cubrir vacaciones, la reducción de actividad en consultorios locales y un proceso de movilidad profesional iniciado en el peor momento posible, generando todavía más incertidumbre en la organización sanitaria".

"El Gobierno de Jorge Azcón ya no puede hablar de medidas extraordinarias ni de soluciones temporales. Ha tenido tiempo suficiente para desarrollar el decreto, evaluar sus resultados y reforzar la Atención Primaria y no lo ha hecho", ha añadido Rodrigo. La parlamentaria ha criticado la improvisación y la derivación de la actividad hacia la sanidad privada y ha apostado por planificar, formar, atraer y fidelizar profesionales, mejorar sus condiciones laborales y defender la Atención Primaria como eje del sistema sanitario.