El PSOE alerta de que Chueca "regala" 4 millones a una empresa privada para gestionar el CDM Sur de Zaragoza

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Marta Aparicio. - PSOE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Marta Aparicio ha alertado de que la alcaldesa, Natalia Chueca, "ha vuelto a regalar" 4 millones de euros a una empresa privada, en este caso, bonificando a Enjoy Wellness Promoción Deportiva, que llevará a cabo la construcción y explotación del nuevo Centro Deportivo Municipal (CDM) Distrito Sur, en el barrio de Valdespartera, "un nuevo ejemplo de una política que beneficia a los que más tienen mientras se castiga a los ciudadanos".

Aparicio ha recordado este viernes que en la Comisión de Hacienda el Gobierno de Chueca aprobó tres declaraciones de especial interés para conceder beneficios fiscales, una de ellas a esta empresa. "Estas bonificaciones están contempladas en la ordenanza y, por tanto, son legales. Pero que sea legal no siempre significa que esté bien hecho", ha señalado Aparicio.

En este sentido, ha subrayado que el PSOE ya ha denunciado en otras ocasiones beneficios fiscales concedidos a diferentes proyectos y empresas. "Solo hay que recordar cómo le hemos perdonado millones de euros a Nueva Romareda, Quirón, Costco, Becton Dickinson o Tiro de Pichón; una larga lista de empresas que ya empieza a engordar y engrosar demasiado la cantidad de millones que estamos perdonando este Ayuntamiento. Y todo ello, mientras a los ciudadanos nos suben el agua y las basuras".

Además, la concejal socialista ha asegurado que el llamado Plan de Atracción de Empresas impulsado por el Gobierno municipal "se limita única y exclusivamente a perdonar impuestos a los que más tienen, algo que ya es habitual en la manera de gestionar de la señora Chueca".

Respecto al caso concreto de Enjoy, Aparicio ha detallado que el Ayuntamiento licitó una parcela municipal de 26.500 metros cuadrados en Valdespartera para construir unas piscinas con precios públicos y un complejo deportivo.

"Con la excusa de tener unas piscinas con precio público en un barrio, Chueca lo que hace es regalarle un suelo a una empresa. Una parcela de 26.500 metros cuadrados, aproximadamente lo que mide el estadio de La Romareda", ha apuntado.

CONDICIONES ECONÓMICAS

En este sentido, la concejal socialista se ha referido a las condiciones económicas de la operación. "Esta parcela ha sido valorada por el propio Ayuntamiento en 2 millones de euros y el canon que va a pagar la adjudicataria durante 75 años será de algo más de 1.800.000 euros. Ni siquiera cubre el valor del suelo", ha especificado.

También ha criticado que el Ayuntamiento vaya a asumir una inversión adicional cercana a 5 millones de euros para construir el Centro Deportivo Municipal integrado en el complejo.

"Dentro de esas instalaciones que gestionará y explotará Enjoy, será el Ayuntamiento quien construya el Centro Deportivo Municipal invirtiendo otros 5 millones de euros, nada más y nada menos", ha anotado.

A juicio de Aparicio, el expediente supone un nuevo ejemplo de utilización de recursos públicos en beneficio privado, insistiendo en que "vamos a regalar 26.500 metros cuadrados de suelo de Zaragoza y además, si al canon le restamos la inversión municipal y el ICIO, lo que vamos a hacer es darles una propina de unos 4 millones de euros, no sea que a los pobres de Enjoy les cueste empezar con el negocio".

La edil socialista ha acusado a Natalia Chueca de convertir el patrimonio municipal en una herramienta al servicio de intereses privados. "De esto es de lo que estamos hablando: de cómo la señora Chueca está regalando nuestro patrimonio a las empresas privadas: Giesa, Etopia, las piscinas de La Almozara y ahora, también, el CDM Sur", ha lamentado.

INFORME DE INTERVENCIÓN

Aparicio ha mostrado su preocupación por el contenido del informe emitido por el área de Intervención conocido en la misma Comisión de Hacienda celebrada ayer, y ha calificado de "gravísimo" lo reflejado en dicho documento. Según la concejal socialista, el "despotismo y la soberbia" de "la alcaldesa de las flores" le ha llegado a presionar hasta a Intervención de este Ayuntamiento "imponiendo su criterio, algo intolerable".

El área de Intervención ha emitido un informe en el que literalmente se dice que "hay gestores que se permiten el lujo de dirigirse a la Intervención General indicando cómo debe interpretar la legislación aplicable a su caso e indicando el sentido del informe".

"Este hecho es absolutamente grave, gravísimo, porque en el fondo lo único que hace es ilustrarnos cuál es la manera de ser de la señora Chueca", ha afeado Aparicio, que ha asegurado que los hechos descritos "suponen una muestra absolutamente palpable de desprecio institucional".

"Grave es que regale el Ayuntamiento a sus amigos, grave es que no escuche a los vecinos como ha ocurrido con Giesa, pero presionar a la Intervención de este Ayuntamiento es una muestra absolutamente palpable de su absoluto desprecio por esta institución y creemos que se ha pasado un límite absolutamente intolerable", ha dicho.

"Creemos que Natalia Chueca debería pedir perdón a los grupos políticos, pedir perdón a la ciudadanía y por supuesto pedir perdón a la Intervención", ha insistido la edil socialista, cargando contra el modelo de ciudad impulsado por la alcaldesa.

"La señora Chueca soñaba con pasar a la historia como la alcaldesa de los grandes proyectos, como la alcaldesa de 'la Romareda era gratis' o de la Ciudad Inteligente del Deporte, pero a este paso va a pasar a la historia como la alcaldesa de los grandes pufos y como la alcaldesa más déspota de la historia de este Ayuntamiento", ha expresado.

Para Aparicio, "Chueca es una alcaldesa que no escucha a los grupos de la oposición, que no escucha a la ciudadanía y que día tras día beneficia a los que más tienen en detrimento de los ciudadanos que más necesitan este Ayuntamiento".