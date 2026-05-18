El PSOE anuncia que votará a favor de la comisión de investigación en las Cortes sobre Ábalos: "No hay nada que ocultar"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, tras el Pleno de las Cortes de Aragón, a 28 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del Partido Socialista en las Cortes de Aragón ha anunciado que votará a favor de la creación de una comisión de investigación registrada este lunes por el Partido Popular.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, los socialistas aseguran que volverán a explicar "lo que ya se ha explicado desde el primer momento porque nada hay que ocultar ni esconder" y advierten de que esta iniciativa anunciada este lunes por la popular Ana Marín no frenará su labor de oposición: "Si creen que con esto van a evitar que fiscalicemos al Gobierno de Aragón, y que no hagamos nuestra labor de oposición firme y constructiva, están muy equivocados".

En una rueda de prensa, la portavoz del PP, Ana Marín, ha dado a conocer dos iniciativas, la primera para conocer "lo que ocurrió" en el Parador de Teruel y en un hotel de Zaragoza en 2021, durante la pandemia, "ante los sucesivos intentos de ocultar los hechos" por parte de la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, que entonces era la delegada del Gobierno en Aragón.

Además, los populares propondrán "una condena del uso de prostitutas" por parte de Ábalos, por "tratar a las mujeres como mercancía sexual" y también exigirán que se abra una investigación en el Ministerio de Transportes, el que dirigió Ábalos, y en la Delegación del Gobierno "para esclarecer cómo se pagaron los billetes de tren" de las prostitutas, "cómo se falsificaron los salvoconductos necesarios y si hubo personas dependientes de la Administración implicadas en estos hechos".

El PSOE aragonés lamenta profundamente el "uso torticero y partidista" que a su juicio el PP de Azcón está haciendo de las instituciones aragonesas y considera que convierte el Parlamento "en un instrumento al servicio de la peor política, un ejemplo más de la deriva del PP", señalan.

Frente a ello, aseguran defender "la buena política, la transparencia y la colaboración institucional" y reprochan al PP su negativa a las comisiones de investigación y a dar explicaciones en asuntos espinosos como la dana en la Comunidad Valenciana, los incendios en Castilla y León, los cribados de cáncer en Andalucía y, en Madrid, donde les imputan la muerte de 7.291 personas en las residencias.

Además, responden que estiman imprescindible que Azcón dé explicaciones: "Un año después de las últimas riadas en Aragón, todavía no ha ofrecido una explicación clara sobre el uso de recursos públicos para fines privados, como cuando se fue de boda y de festival a Galicia con fondos públicos, o cuando estaba en las Islas Baleares mientras Aragón sufría los efectos de una dana y él, como presidente, no estaba al lado de los aragoneses como debía", le reprochan.

"De todas las formas de hacer y ejercer la política, el PP y Azcón siempre eligen la peor. Todo les vale si con ello consiguen señalar y arrollar al adversario político. En este caso, sentenciando a una mujer y haciéndola responsable de los comportamientos machistas y deleznables de un hombre", finalizan los socialistas en su comunicado tomando parte de los argumentos esgrimidos este fin de semana por su líder, Pilar Alegría.