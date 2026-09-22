El PSOE aplaude que Chueca rectifique y acepte un Volveremos específico para comercios afectados por obras en la calle

Obras en la calle Coso de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha aplaudido el anuncio realizado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, de crear un programa Volveremos específico para los comercios afectados por las obras en la ciudad y ha recordado que hace tan solo dos semanas los socialistas habían planteado, de nuevo, esta medida.

"Natalia Chueca ha anunciado --en una entrevista en Aragón TV-- un Volveremos específico por obras, una demanda que hicimos los socialistas hace dos semanas. Por lo tanto, creemos que ese es el camino y vamos a felicitarnos", ha señalado Ortiz.

El concejal socialista ha pedido al Gobierno de la ciudad que siga esa misma línea y atienda también las propuestas realizadas desde la oposición para mejorar otros aspectos de la ciudad. "No pasa nada por escuchar a la oposición, si quién gana es la ciudad", ha señalado.

Ortiz ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza solo ha recibido 21 solicitudes para acceder a las ayudas de 1.200 euros trimestrales, a razón de 400 euros al mes, destinadas a comerciantes afectados por las obras. Ha insistido en que es "necesario" reducir la burocracia y simplificar los trámites para acceder a ellas.

"Nosotros ya hemos dicho varias veces que no negamos la necesidad de las obras, pero sí denunciamos que se deje a los vecinos, comerciantes, autónomos, a la gente de Zaragoza atrás; que se ejecuten a cualquier precio y todo ello sin un proceso de información ni de consulta previa", ha explicado.

PROBLEMAS

Ortiz ha recordado que el PSOE ha advertido en distintas comisiones municipales de los problemas que presentan estas ayudas, especialmente al abordar las obras de avenida Navarra, avenida Valencia y la calle Pedro Cerbuna.

"Ya comentamos que nos parecía una cantidad insuficiente para, al final, no ejecutarse ni la mitad de la partida", ha afirmado, y también ha comentado que "a pesar de toda la simplificación administrativa que vende el Gobierno de la ciudad, no es normal que se esté pidiendo tramitar siete documentos, e incluso nueve si nos referimos a microempresas y autónomos, para 400 euros durante tres meses", ha lamentado.

A ello se suman, según Ortiz, "los retrasos a la hora tanto de solicitarlo como de sus resoluciones y unas condiciones que dejan fuera a establecimientos que también están sufriendo directamente las consecuencias de las obras". De este modo, ha recordado que no se incluyen ejes actualmente en obras como Portillo-María Agustín o la zona de La Romareda.

El concejal socialista también ha cuestionado la respuesta que, según ha señalado, están recibiendo algunos comerciantes cuando reclaman una ampliación de las ayudas. "La respuesta que se les da a los comerciantes es que la tarta no es tan grande como para repartir, cuando se ha quedado la mayoría sin ejecutar", ha indicado.

También ha subrayado que el objetivo debe ser reducir el impacto que las obras municipales están teniendo sobre los establecimientos y sobre el conjunto de los vecinos de Zaragoza. "El fin último es que sean menos gravosas estas obras para el conjunto de los ciudadanos", ha señalado Ortiz.