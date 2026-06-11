PSOE aplaude la suspensión de la concertación de Bachillerato y propone "muchas posibilidades" para redirigir los fondos

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, atiende a los medios de comunicación para valorar la suspensión temporal de la concertación del Bachillerato en Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha trasladado su satisfacción por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que paraliza cautelarmente la concertación del Bachillerato impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón y propone "muchas posibilidades" para redirigir los fondos destinados a esta iniciativa.

En declaraciones a Europa Press, Pilar Alegría ha trasladado este jueves su "reconocimiento y un agradecimiento" a toda la comunidad educativa de Aragón: "Son los verdaderos protagonistas, los que han conseguido que se paralice que los fondos públicos vayan directamente a privatizar la educación y a concertar el Bachillerato".

Alegría ha sugerido que los 57 millones de euros que iban destinados a "privatizar" la educación en Aragón se redirijan a necesidades de la escuela pública y a la mejora de los centros educativos públicos. "Se me ocurre un abanico de posibilidades para redirigir esos fondos", ha apuntado la dirigente socialista.

Como ejemplos, Pilar Alegría ha hablado de la climatización de las aulas, donde estamos viendo que los niños y los profesores tienen que estar soportando dentro de las aulas más de 30 grados, un instituto en Parque Venencia o un nuevo aulario en Pinseque. "Hay muchas posibilidades y muchas iniciativas y muchas demandas en la escuela pública que van a ser muy bien atendidas con estos 57 millones de euros", ha opinado.

Además, ha señalado que el grupo socialista en las Cortes de Aragón preguntó hace más de 60 días al Gobierno de Aragón por el documento necesario que justifica las necesidades de escolarización y que justifica esa necesidad de concertar el Bachillerato. "60 días después, la respuesta del Gobierno de Aragón ha sido el silencio más absoluto", ha concluido.