El PSOE Aragón afirma que en Andalucía "toca hacer autocrítica" para "volver a atraer una mayoría social"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Aragón ha afirmado este lunes, tras las elecciones andaluzas celebradas este domingo, que "toca hacer autocrítica" para "volver a atraer una mayoría social". Los socialistas han conseguido 28 escaños, dos menos que en la anterior convocatoria, mientras que el PP ha obtenido 53, resultando ganador de los comicios.

"El PSOE debe hacer autocrítica, pero también seguir trabajando desde el territorio, defendiendo derechos y protegiendo los servicios públicos frente a una derecha dispuesta a todo con tal de mantenerse en el poder", han enfatizado.

Fuentes del PSOE aragonés han indicado a Europa Press que "el resultado de anoche no es bueno para el Partido Socialista", añadieno que el PSOE es "un partido de mayorías: Aspiramos a gobernar para mejorar la vida de la gente y este resultado se aleja mucho de lo que queríamos".

"Cuando los ciudadanos te sitúan en la oposición, toca escuchar, reflexionar, hacer autocrítica y corregir aquello que haya que mejorar para volver a atraer una mayoría social", han continuado.

Para el PSOE Aragón "hay una segunda lectura: El Partido Popular gana, sí, pero gana retrocediendo. En Andalucía pierde cinco escaños, como también perdió dos Azcón en Aragón".

"Elección tras elección, el PP queda más maniatado a Vox", tanto en Aragón como en Extremadura y Andalucía, han manifestado los socialistas aragoneses, considerando que "el PP sigue entregado a la ultraderecha y se plegará a sus exigencias para conservar el poder".

Asimismo, han aseverado que "un Gobierno de la derecha y la ultraderecha siempre supone más lío, más retrocesos y más deterioro de los servicios públicos".