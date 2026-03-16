El PSOE Aragón alerta de la "falta de planificación" del proceso de escolarización

Los diputados del PSOE Aragón María Rodrigo y Jorge Pastor. - PSOE.

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados autonómicos del PSOE Jorge Pastor y María Rodrigo han alertado este lunes de la "falta de planificación" y "desigualdad" del proceso de escolarización para el próximo curso, 2026-2027, iniciado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

En rueda de prensa, Jorge Pastor ha afirmado que la consejera en funciones, Tomasa Hernández, "ha perdido una oportunidad de oro para explicar el proceso", considerando que "su incomparecencia no se entiende porque el proceso de escolarización es uno de los nudos gordianos de la educación" y lo ha atribuido al "desnorte completo" del Ejecutivo aragonés.

También ha llamado la atención sobre "la inejecución presupuestaria, la posible pérdida de 300 millones de euros de fondos europeos y la inejecución de su plan normativo", con solo seis normas aprobadas de 149 planificadas para 2025.

A su juicio, Hernández "no da importancia a este proceso de escolarización, o no sabe explicarlo, o simplemente no ha querido aprovechar esta oportunidad".

Jorge Pastor ha señalado que se desconoce el número de aulas para alumnos de dos años y que aunque el proceso de escolarización comienza el 16 de abril los horarios de los centros escolares estarán resueltos en junio, meses después de la elección de centro por parte de las familias.

El diputado del PSOE ha preguntado qué va a hacer el Departamento con las guarderías no autorizadas, criticando que el Gobierno de Aragón quiere entregar este servicio a "unas guarderías que no cumplen los requisitos del Decreto de Escuelas Infantiles" y, "por tanto, no tendrán ni las garantías de calidad ni de seguridad suficientes", además estando en contra la Mesa de la Infancia, de la que forman parte la patronal de las guarderías, la de las escuelas concertadas y los sindicatos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

María Rodrigo ha asegurado que el Departamento está cediendo "cuestiones propias de la gestión" a la Inteligencia Artificial, "una de las pocas novedades que ha presentado el director general", lo que al PSOE le preocupa porque "si no se hacen correctamente a lo largo del curso escolar arrastran diferentes problemas que afectan directamente a la comunidad educativa, profesores, familias, alumnado y a los centros".

La parlamentaria del PSOE ha criticado la "falta de responsabilidad" del Gobierno de Aragón, la "irresponsabilidad" de la ausencia de la consejera en la presentación del proceso de escolarización y "la falta de planificación", mencionando el desconocimiento del número de aulas de dos años, orientadas a la lucha contra la despoblación.

"Desde el mes de diciembre no hemos tenido conocimiento de ningún trabajo interno por parte de esta Consejería ni del Gobierno fantasma de Azcón". Rodrigo ha preguntado "qué pasa con esas cuestiones que quedan pendientes de los dos últimos años de cursos escolares" y "con las ayudas individualizadas de comedor o de transporte, de las que nada ha comentado el director general y que llevan más de dos años sin abonarse en el medio rural". "¿Qué pasa con ese nuevo pliego de transportes y cómo va a afectar a esa no planificación?", ha añadido.

También ha dicho que hay más de 100 profesores y 100 auxiliares de educación especial pendientes de incorporar a las aulas que ya están abiertas. "No es que tengamos las aulas abiertas sin el profesorado, es que ahora ya no sabemos ni siquiera si vamos a tener las aulas", poniendo el ejemplo de Montanuy (Huesca).

María Rodrigo ha recordado que la comunidad educativa se ha movilizado la semana pasada y que este miércoles se ha convocado otra movilización.