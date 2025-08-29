El PSOE Aragón condena el ataque a la sede del PP en Huesca: "No podemos ponernos de perfil"

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas oscenses y aragoneses han condenado este viernes el ataque sufrido por la sede del PP en la ciudad de Huesca, vandalizada la pasada noche con dos pollos muertos, huevos y pintura roja. "No podemos ponernos de perfil ante este tipo de actos vandálicos, que socavan nuestra democracia, y por ello desde el PSOE los condenaremos siempre".

Así lo ha expresado el PSOE Aragón en su cuenta en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, citando al filósofo Karl Popper, quien afirmaba que "no podemos ser tolerantes con la intolerancia, ya que esta última acabaría con nuestros valores de sociedad abierta para destruir la propia tolerancia".

En la misma línea de condena se han pronunciado los socialistas altoaragoneses, que han subrayado en la misma red social que "cualquier acto de este tipo es reprobable".

En este sentido, ha recordado que sus sedes han sido objetivo de los "vándalos" en el pasado y que entonces y ahora el mensaje es claro: "La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática como la nuestra".

Por su parte, el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, también ha mostrado su condena a este ataque a la sede de los 'populares'. "Como demócrata, me entristece que todavía haya quien crea que intentar amedrentar es el único camino. Lamento y condeno el ataque a la sede del PP en Huesca".