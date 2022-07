El PSOE Aragón destaca el plan de 9.000 millones de euros desplegado para proteger a las familias

ZARAGOZA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

"El Gobierno de España y el Gobierno de Aragón van a desplegar el mayor escudo social de la historia para hacer frente a las

consecuencias sociales y económicas que está dejando la guerra de Ucrania", ha manifestado el secretario de Organización, Darío Villagrasa, sobre el paquete de medidas desplegadas por ambos ejecutivos para "proteger a las clases medias y trabajadoras".

El PSOE Aragón ha destacado el plan del gobierno que preside Pedro

Sánchez que va a destinar 9.000 millones de euros para proteger a las familias. "Los socialistas somos conscientes del momento histórico que vivimos y vamos a trabajar para que afecte lo menos posible a los aragoneses", se ha comprometido Villagrasa.

En esta línea, ha recordado algunas de las medidas que ya se están

ejecutando como la "mayor rebaja de impuestos a la electricidad en la historia del país" con la que el IVA de la luz para hogares y empresas ha bajado al 5%. "Con esta medida España se ha convertido en el país de la UE con el IVA de la electricidad más bajo, a pesar de la propaganda que el PP lanza un día sí y otro también", ha expuesto.

Otra de las medidas que se ha puesto en marcha ha sido el incremento de las pensiones no contributivas por jubilación o invalidez que en Aragón beneficiarán a más de 7.000 personas o la subida del 15% del Ingreso Mínimo Vital que está mejorando la calidad de vida de los más vulnerables.

"Nuestra obligación es proteger a los aragoneses ante la escalada de precios que sufrimos desde el inicio de la guerra en Ucrania y es lo que estamos haciendo incrementando las prestaciones sociales como la ayuda de 200 euros que podrán recibir trabajadores, autónomos o desempleados con rentas bajas", ha explicado.

"Proteger a las personas mejorando sus condiciones de vida es el objetivos que nos ha guiado durante los siete años de gobierno de Javier Lambán y los tres de Pedro Sánchez", ha insistido Villagrasa, quien ha subrayado otras de las medidas que beneficia a más de 750.000 conductores aragoneses como es la prórroga de los 20 céntimos de bonificación del combustible o los 27.000 inquilinos aragoneses a los que se les ha limitado la subida del alquiler a un 2%.

Para el secretario de Organización, "estas son las medidas con las que realmente se aportan soluciones y se ayuda a mejorar la vida de las personas en momentos difíciles".

Villagrasa ha continuado diciendo que "lo que no aporta absolutamente nada es la oposición de 'todo al no' que practica el PP en Aragón y en España con sus líderes Feijóo y Azcón" porque "si no son capaces de aportar en un momento con el que estamos viviendo es que el principal partido de la oposición ha perdido su sentido de Estado, bebería reencontrarse con él y regresar a la senda de la moderación", ha concluido.