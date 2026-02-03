El PSOE Aragón presenta el periódico 'Diario de Alegría' para dar a conocer su programa electoral

'Diario De Alegría' Ha Tenido Una Tirada De 40.000 Ejemplares. - MARCOS CEBRIÁN

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE Aragón a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha presentado 'Diario de Alegría', un periódico que recoge las principales propuestas del programa electoral socialista de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero.

Tras una primera edición de 20.000 ejemplares, el PSOE Aragón ha tenido que realizar una segunda tirada de otros 20.000 debido al éxito de distribución y acogida, según han indicado desde el PSOE.

'Diario de Alegría' incluye una entrevista en profundidad con la candidata, así como una selección de las principales medidas del programa electoral presentadas en formato de noticia periodística. Entre los temas abordados se encuentran la sanidad, la educación, la vivienda, la juventud, la movilidad, la agricultura o la dependencia, ejes fundamentales del proyecto socialista para Aragón.



