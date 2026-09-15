El PSOE celebrará primarias en Zaragoza y Calatayud y el candidato se conocerá el 21 de noviembre

La Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza - ANGEL BENEDI BUDRIA

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza ha abordado el proceso de primarias que se deberá poner en marcha en la capital aragonesa y Calatayud, al tener más de 20.000 habitantes, para elegir el candidato a las respectivas Alcaldías para las elecciones municipales de mayo de 2027.

Según el calendario que ha dado a conocer la secretaria general de PSOE Aragón, Pilar Alegría, el pasado 10 de septiembre, la presentación de candidaturas tendrá lugar entre el 23 y el 26 de octubre, de manera que la primera votación, en el caso de que haya más de un aspirante, se celebrará el 14 de noviembre y, en segunda ronda, si fuera preciso, el 21 de noviembre.

Además, la Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza ha decidido reunir a su Comité Provincial el próximo 7 de octubre, consciente de que el proceso electoral va a centrar buena parte de los esfuerzos para llegar a los comicios "absolutamente preparados", con un diseño de modelo de ciudad para Zaragoza capital y con candidaturas en todos los municipios con el objetivo de conseguir "reafirmar" la presencia del PSOE, tanto en la capital aragonesa como en el resto de Alcaldías de la provincia.

La secretaria de los socialistas zaragozanos, Teresa Ladrero, ha presidido la Ejecutiva Provincial de su partido, en la que ha constatado "la ilusión y el compromiso" que tienen los socialistas para abordar el nuevo ciclo electoral de 2027.

Los socialistas zaragozanos "ya calientan motores con el objetivo de ofrecer a la sociedad unas propuestas ilusionantes y de futuro ante el ataque al modelo del bienestar que está llevando a cabo la derecha, debilitando los servicios públicos", ha opinado.

Teresa Ladrero ha reconocido que la familia de los socialistas zaragozanos tiene "altas dosis de implicación y de compromiso con la sociedad, para la que busca, de "manera infatigable, mejoras, derechos y futuro", en contraposición a la "alicorta" gestión del Gobierno de Jorge Azcón, que "olvida sistemáticamente" el territorio y acude a regañadientes a respaldar los municipios cuando surgen los problemas, "como ha ocurrido con los incendios de las Cinco Villas", ha puesto de ejemplo.

La secretaria de los socialistas zaragozanos ha asegurado que, en su formación, están "intactas" las ganas de trabajar y de ganar y asegura que los socialistas son "un bloque fuerte y cohesionado, que estará a la altura de los retos y de las exigencias que demanda la sociedad, sin tener que entregarse a formaciones contrarias a los principios de la democracia para hacerse cargo de la gestión de las instituciones".