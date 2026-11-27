La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, los candidatos socialistas al Senado y al Congreso por la provincia, Miguel Dalmau y Fernando Beltrán, respectivamente, y la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cerrado la campaña este viernes con un acto en el Palacio de Congresos de Zaragoza en el que la secretaria general de los socialistas en Aragón, Pilar Alegría, ha llamado a "votar masivamente" el próximo domingo, 29 de noviembre, "por nuestros derechos, por los avances y el progreso de este país".

"El 29N, ninguna calladita, todos a votar. Está en nuestras manos cuatro años más de progreso y de gobierno de PSOE liderado por Pedro Sánchez", ha apuntado Alegría durante su intervención, insistiendo en que "todavía queda el último empujón y la movilización será fundamental para el resultado del domingo".

Ha advertido de que estos comicios son "cruciales" y ha situado en el 75% la cifra de participación que considera necesaria para alcanzar "los 176 escaños de progreso para seguir avanzando y creciendo como país".

Alegría ha apelado a la importancia de esa movilización ciudadana frente a lo que ha denominado el "por fin del PP", una expresión que, a su juicio, anticipa las políticas que aplicarían PP y Vox si llegaran a gobernar. "Por fin a privatizar nuestras pensiones, por fin a congelar el SMI, derogar la ley de paridad o derogar la ley de vivienda", ha enumerado.

También ha alertado de lo que supondría trasladar esas políticas a España que son las que desarrollan allí donde gobiernan, como en Aragón: "Coger los recursos públicos para privatizar la sanidad y educación, recortar los derechos de todos y seguir ensanchando los bolsillos de una minoría".

DOS MODELOS

La dirigente socialista en Aragón ha defendido que estas elecciones plantean dos modelos claramente diferenciados: "El progreso, avance y la buena educación frente al de involución, privatización y recortes de PP y Vox". Asimismo, ha reivindicado "la fuerza de la gente" como motor para seguir conquistando derechos y ha animado a llenar las urnas "de votos con puños y rosas".

Una movilización que, según ha explicado, debe servir para que España tenga "cuatro años más de gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez".

Ha agradecido el trabajo de todas las personas que han hecho posible la campaña: "El esfuerzo de militantes, voluntarios, trabajadores y compañeros que desde el primer momento han estado al frente de todos los actos con ilusión y ganas". Un trabajo colectivo que, en sus palabras, ha permitido mostrar a la ciudadanía "la cara más visible de la buena política".

Pilar Alegría se ha referido a la campaña electoral del 29N como "una de las más emocionantes a lo largo de la historia" y ha asegurado que la ilusión, las ganas y la esperanza que ha encontrado "en tantos rincones de Aragón" son motivos para mirar al domingo con confianza. "El 29N nos vamos a volver a juntar para celebrar la victoria del PSOE, porque vamos a ganar", ha manifestado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE Zaragoza también ha hecho hincapié en que estas elecciones se decide sobre dos modelos "el de la derecha y ultraderecha, gobernar para unos pocos y el nuestro, gobernar para todos".

Teresa Ladrero ha criticado que el PP "utilice Aragón como moneda de cambio en los acuerdos con la ultraderecha más extrema y marque las prioridades del día a día de los aragoneses" y eso "no queremos que pase en España". Por ello, ha continuado, el próximo domingo "viene lo importante, hablará la gente" y ha emplazado a la ciudadanía a votar y movilizarse, avanzando que así "el éxito estará garantizado".

LA FUERZA DE LOS PUEBLOS Y LOS BARRIOS

El candidato del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha agradecido la implicación de la militancia y el respaldo recibido durante estas semanas de campaña electoral. "La fuerza de la gente no es solo un eslogan, la hemos vivido en los pueblos y en los barrios de Zaragoza. Esa fuerza no ha fallado ni un minuto", ha expresado.

Beltrán ha reivindicado los derechos y libertades conquistados durante los últimos 50 años de democracia y ha advertido del riesgo de retroceso que supondría un gobierno de PP y Vox.

El cabeza de lista del PSOE por Zaragoza ha planteado qué supondría un gobierno de PP-Vox: "¿Las mujeres os vais a quedar calladitas? ¿Vamos a dejar que toquen las pensiones? ¿Vamos a permitir que deroguen la ley de memoria democrática? ¿Vamos a dejar que se carguen los derechos y las libertades por los que hemos luchado durante 50 años? ¿Y que hagan el trasvase? Rotundamente no".

Por otro lado, el candidato del PSOE al Senado por Zaragoza, Miguel Dalmau, ha apelado a la movilización de cara a las elecciones del próximo domingo. "Ni calladitas ni sumisas. El domingo vamos a ir a votar y a decirlo alto y claro", ha aseverado.

Dalmau ha asegurado que el "único proyecto" del bloque PP-Vox "es derogar el sanchismo y eso significa retroceder y recortar los servicios públicos, los derechos y libertades ya consolidados. Y nosotros queremos seguir avanzando sin dejar a nadie atrás", ha garantizado.

"Están yendo a por tu pensión, a por tus becas, a por los docentes de tus hijos e hijas. Tenemos que darlo todo. Tenemos que ser el dique de contención de la derecha y la ultraderecha", ha finalizado Dalmau.